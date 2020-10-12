Український продюсер Михайло Ясинський розповів, що одна з його підопічних, Оля Полякова, потрапила під чергову атаку активістів, які намагаються зірвати її концерти через скандальний виступ у Харкові.

Відомо, що 3 жовтня Оля Полякова виступила у Харкові на честь Дня вчителя, де дала виступ у центрі міста на запрошення організаторів команди чинного мера Геннадія Кернеса. Після рекордної кількості хворих за добу за кілька днів до концерту, харків'яни не дотримувались соціальної дистанції і здебільшого не мали масок. Незважаючи на це, концерт відбувся і на нього завітали більше двох тисяч жителів Харкова. На той час дозволялись масові заходи не більше 220 осіб, повідомляє 24 канал.

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Згодом поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину, а Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував владу Харкова за концерт Полякової. Сама ж артистка різко прокоментувала скандал навколо концерту, зазначивши, що весь галас пов'язаний з передвиборчим процесом.

Що каже про це продюсер Полякової?

На своїй фейсбук-сторінці Михайло Ясинський згадав події 2017-го року, де активісти також намагались зірвати концерти Полякової, але у 2020-му історія знову повторюється. Чоловік натякнув на скандал у Харкові, після якого виступи Полякової почали піддавась критиці. Наразі відомо, що найближчий концерт співачки запланований у Києві 26 жовтня.

"У 2017 році була зроблена спроба заблокувати концерти Олі на Західній Україні. Чи то пісні не ті вона співає, чи то костюми недостатньо патріотичні, то чи прізвище неправильна .. Плюс до цього відверта брехня про виступи в ДНР … Ми не відступили. Жалюгідний спектакль в Рівному закінчився фіаско залучених "активістів". Ми провели розкішний тур, більше ніяких акцій не було, а в минулому році Оля зібрала на стадіоні Арена Львів 35 тисяч глядачів. Захід, Південь, Схід люблять артистку люди у всіх куточках України. Люблять і чекають!" – заявив продюсер.

Ясинський переконаний, що все з часом налагодиться, але він сповнений сил боротись із несправедливстю. Щоправда, йому найбільше шкода, що люди, які блокують виступи Полякової, будуть "намагась виплюнути ще більше отрути" попри думку громадськості.



Продюсер Полякової висловився про атаки на співачку / Скріншот з фейсбуку

Як на це відреагувала Оля Полякова?

У своєму інстаграмі жінка залишила нове відео, де в ефірі українського телеканалу розповіла, що просила харків'ян дотримуватись карантинних обмежень на виступі. Проте її глядачі не слухали. Зокрема, воне не розуміє, чому поліція не намагалась на місці реагувати на події, а тепер її зробили винною у всьому. Полякова також зазначила, що щодня у Харкові на метро їздить по пів мільйона людей, тому вона не розуміє ажіотажу навколо її концерту з 2 тисячами гостей.