Не одним Валентина: найкращі події Києва у другій половині лютого

Зима вже перетворилася на відлигу. А Київ, чекаючи на весну, тішить яскравими заходами, тому пропонуємо переглянути найбільш особливі івенти, які не варто пропускати.

Ляпіс-98

15 лютогоPEPPER'S CLUB, вулиця Московська, 8від 790 гривень

Сергія Михалка з легендарними хітами Ляпіса знають усі – від малого до великого. Послухати "Ты кинула", "Метелица", "Евпатория" та інші нетлінні хіти наживо та у правдивій рок-атмосфері – безцінно. Танцюйте, забуваючи про проблеми, карантини та інші побутові неприємності.



Ляпіс-98

Христина Соловій. Rosa Ventorum

16 лютогоBel etage, вулиця Шота Руставелі, 16Авід 500 гривень

Пісні Христини беззастережно проникають у душі, а її голос зачаровує своєю глибиною та силою. У середині лютого фентезі-мавка української музики презентує другу частину нового альбому. А на честь Дня всіх закоханих цей концерт проходитиме зі спеціальною фан-зоною для "інтимного" єднання із найвідданішими фанатами.



Христина Соловій

HURTOM

24 лютогоPepper's Club, вулиця Московська, 8від 249 гривень

Модна українська інді-група презентує свій перший альбом. Якщо ще не знайомі, обов'язково варто послухати. Глибокі тексти та вокал HURTOM нікого не залишають байдужим.



HURTOM

ADRIATIQUE

25 лютогоOsocor Residence, вулиця Виноградна, 2900 – 5000 гривень

Зірки світової електронної сцени дадуть гучний концерт у Києві. Ця вечірка беззастережно стане найрозкішнішим відкриттям нового денс-сезону в Києві. На її честь Osocor Residence офіційно відкриває новий простір, який є райським квітучим садом. Розкішна подія закликає весну в наше місто, занурюючи всіх в атмосферу природи, блаженства та найкращої електронної музики світу. З квитками рекомендуємо поспішити, адже їхня кількість обмежена: лише 600 місць у фан-зоні та 180 за столиками.



ADRIATIQUE

SuperNatural Wine Festival 2022

26 лютогоМ82, вулиця Межигірська, 82500 – 1500 гривень

Наприкінці зими вирушити у винну подорож у серці Подолу – чудова ідея для любителів складної філософії цього приємного напою. Філософствувати тут будуть тільки за натуральним вином від goodwine, Roots, Sabotage Wine, Le Silpo. А винороби з різних країн проведуть лекції, дегустації, короткі лекції, презентації "винних" книг.



SuperNatural Wine Festival 2022

Louis C.K.

26 лютогоПалац "Україна", вулиця Велика Васильківська, 10350 – 1499 гривень

Луї шість разів отримував Еммі за документально-комедійні концертні фільми. А у 2015-у став першим коміком, на виступ якого у Madison Square Garden усі квитки були розпродані тричі. Американський письменник, режисер і стендапер, якому аплодує весь світ, незабаром виступить у Києві – однозначно: треба з ним познайомитися.



Louis C.K.

PAIN

26 лютогоATLAS, вулиця Січових Стрільців, 37/41від 1190 гривень

Сьогодні PAIN – одна з найяскравіших метал-груп світу. І їхній концерт у Києві – щастя для кожного фана цього музичного жанру. А ви готові почути Shut Your Mouth, Same Old Song, End of the Line та інші хіти PAIN наживо?



PAIN

Retro-show Speakeasy jazz

27 лютогоCARIBBEAN CLUB, вулиця Симона Петлюри, 4390 – 790 гривень

Ця вечірка занурить у золоту епоху джазу. У живому майстерному виконанні ви почуєте хіти в таких його піджанрах, як теп, лінді-хоп, мамбо, бугі-вугі і, звичайно, автентичний джаз. Організатори рекомендують одягатися в стилях ретро або vintage.



Retro-show Speakeasy jazz