Новоспечена матуся Alyosha не припиняє дивувати своїх прихильників. Всього за кілька тижнів після пологів артистка презентувала нову пісню "Птаха", яка стала саундтреком до серіалу "Сага".

Співачка з'явилась на ранковому шоу, де й оголосила про прем'єру свого треку. Alyosha постала перед глядачами у коричневій сукні вільного крою та босоніжках на чималих підборах. В ефектному вбранні знаменита вокалістка розповіла, що її новий трек, який вийшов на ютуб-каналі, є саундтреком до серіалу "Сага".

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"Зміст серіалу "Сага" неабияк резонує із сенсом, що я вклала в трек. Пісня за емоціями, глибиною та розумінням в унісон супроводжує сюжетну лінію серіалу. Пам’ятайте, наше життя залежить від кожної думки, кожного слова, кожної дії. І вони мають свої наслідки", – зазначила вона.

Наразі у мережі артистка представила lyric-відео, куди увійшли анімовані зображення. Чи варто очікувати кліп Alyosha до пісні "Птаха", поки невідомо.

Дивіться кліп до пісні Alyosha – "Птаха": відео

Що відомо про серіал "Сага"

Вже у жовтні 2020 року на одному з вітчизняних телеканалів відбудеться прем'єра історичної драми "Сага". Серіал розповість про життя української родини Козаків та охопить історію з 1914 до 2014 роки. За цей час головні герої переживатимуть зради, біль, силу, любов до своєї сім'ї і дітей, а всі події тісно пов'язані з історією держави.

Режисером серіалу виступив Дмитро Лактіонов. Він підібрав неймовірний акторський склад, а у проєкті можна буде побачити Аду Роговцеву, Ольгу Сумську, Наталку Денисенко, Ігоря Пазича, Якова Кучеревського, Григорія Бакланова та інших.

Дивіться тизер до серіалу "Сага": відео