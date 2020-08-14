Українська виконавиця з Хмельницького Марина Круть (KRUTЬ) дебютувала на сцені українського Євробачення з піснею "99", де зіграла на бандурі. Фанати співачки звикли бачити її лише з цим інструментом, але дівчина вирішила вразити усіх.

На своїй сторінці в інстаграмі 24-річна Марина Круть залишила відеоролик, у якому впевнено та красиво грає на трембіті. Як відомо, це давній гуцулький інструмент, який використовували жителі Карпат для передачі "повідомлень" між гірськими селами. Грати у нього – неймовірно складно, та й сам інструмент є нелегким, тому такий сміливий крок вразив усіх фанатів, зокрема реперку Alyona Alyona.

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"Я навчилась на 65 струнах, а трембіта – просто моє хоббі", – лаконічно та скромно написала Марина.

Підписники зазначила, що співачка і справді "Круть", а деякі навіть запросили її пограти на полонинах у Карпатах. Ймовірно, Марина готує новий музичний сюрприз для слухачів, але єдине відомо те, що за грою на трембіті вона вправлялась у компанії іншого музиканта з України – ADAM.

Варто додати, що кілька тижнів тому KRUTЬ влаштувала неймовірний музичний виступ разом з виконавцем MANU на історичній локації Тустань, що в Карпатах.