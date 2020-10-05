Популярна українська виконавиця Оля Полякова днями виступила у Харкові. Цей концерт спричинив активні обговорення в ЗМІ, адже відбувся в час пандемії коронавірусу і після того, як в Харкові виявили COVID-19 у рекордної кількості людей за добу.

Також стало відомо, що поліція відкрила кримінальну справу через порушення карантину, адже виступ відвідали близько двох тисяч людей. Артистка прокоментувала цю ситуацію, опублікувавши відповідні відео у сторіс на особистій інстаграм-сторінці.

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Полякова зазначила, що весь галас, спричинений навколо концерту, пов'язаний з передвиборчим процесом. Вона наголосила, що з нею все добре і вже повернулася з Харкова додому.

Я вдома, в халаті, мені нічого не загрожує. Звичайно, хочу сказати, що сьогодні весь галас щодо заходів та концертів пов'язаний безпосередньо з передвибочим безладом. Але все це можна обговорювати лише тоді, коли закриють метро, яке щодня відвідує стільки людей, що мені стільки і за рік не зібрати. Тому, дорогі мої, бережіть себе, не цілуйтеся, носіть маски і не читайте новини, особливо перед виборами,

– сказала співачка у відео.

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Зазначимо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 5 жовтня розкритикував владу Харкова за концерт Полякової у той час, як в Україні активно поширюється коронавірусна інфекція. Він наголосив, що Харків практично щодня встановлює нові рекорди за кількістю хворих.

Для місцевої влади дуже важливо провести цей концерт. Звичайно, у нас же вибори. Не здоров'я і життя громадян головне, а вибори. Тому обов'язково треба провести концерт 3 жовтня, зібрати тисячі людей, щоб потім подивитися, яка кількість хворих буде через тиждень чи десять днів,

– сказав Степанов.

Що відомо про концерт Полякової в Харкові?

30 вересня в Харкові виявили COVID-19 у рекордної кількості людей – 546 осіб за добу.

Концерт до Дня вчителя відбувся в місті 3 жовтня.

Перед виступом Оля Полякова закликала шанувальників одягнути захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції. Проте, судячи з фото та відео, чимало глядачів проігнорували її слова і створили натовп.

На сайті міськради Харкова зазначено, що концерт організувала команда чнного мера Геннадія Кернеса. Таким чином політик хотів привітати вчителів зі святом.

У Нацполіції повідомили про відкриття кримінального провадження через порушення карантину.

Зазначимо, станом на 5 жовтня в Україні підтвердили коронавірусну інфекцію у 230 233 людей, з яких 3 771 особа дізналася про зараження протягом останньої доби. Загалом за час пандемії від COVID-19 померли 4 430 хворих. А от 101 252 пацієнтам вдалося одужати.