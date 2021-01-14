Популярна блогерка TikTok з нікнеймом di.rubens зняла ролик на алеї Небесної Сотні. Дівчина з Києва назвала Росію улюбленою країною.

Після розголосу блогерка видалила скандальний ролик, проте він встиг розлетітися мережею. Зокрема, офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан опублікував його на особистій сторінці у фейсбуці.

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Скандальне відео блогерки з Києва

Днями у сережі з'явився ролик юної блогерки з Києва, яка обирала між Україною і Росією, та назвала Російську Федерацію улюбленою країною. Ці слова викликали неабиякий сміх у дівчини, що згодом спричинило активні обговорення серед користувачів мережі.

На акаунту блогерки у TilTok підписані 2,7 мільйонів користувачів цієї соціальної мережі. Її ролики користуються неабиякою популярністю, їх переглядають десятки мільйонів разів.

Анатолій Штефан не залишився осторонь і особисто відреагував на цю ситуацію: "Місце, де відбувалися події зі сльозами на очах. Столиця України, яка вже 7 років перебуває в боротьбі з російським агресором. Особисто, як громадянин України та військовий, хочу дізнатися ім'я цієї дівчини і поставити їй повторно ці питання щодо України та її сміху. А також допомогти з придбанням квитка до місця її вибору".

Анатолій додав, що прагне зробити це після публічних поясень дівчини на відео, яке набере понад 2,5 мільйони переглядів.

Згодом Анатолію вдалося дізнатися, що це блогерка з нікнеймом di.rubens, мешкає у місті Києві. На дівчину підписані мільйони молодих людей. Також військовий зазначив, що юна блогерка прочитала цей допис і видалила свою сторінку у фейсбуці. А також видалила відео з мережі ТікТок.

Дивіться відео: українська блогерка назвала Росію улюбленою країною