У той час як відпочивальники з усієї України ринули на пляжі Одеси, Державне агентство України з туризму та курортів не радить обирати море для літнього відпочинку цьогоріч. Як альтернативу туристам пропонують відпочинок біля озер, річок та водосховищ. Про найкращі річкові пляжі читайте у матеріалі.

Прогнози експертів та фахівців справдилися, адже цього року в Україні неабияк розвинутий внутрішній туризм. Такий шалений потік відпочивальників на пляжах Одеси спричинений нерішучістю багатьох покидати країну в період пандемії коронавірусу, яка не йде на спад. Втім багато туристів не дотримуються заходів безпеки, скупчуються, нехтують дистанцією та носінням маски, повідомляє 24 канал.

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Аби не підхопити COVID-19 на пляжах в Одесі, обирайте відпочинок, який буде більш безпечним і не наражатиме вас на небезпеку. LifeStyle 24 зібрав добірку річкових пляжів України, які вам неодмінно сподобаються.

Пляж "Центральний"

Де: Київ, Труханів острів

Щоб потрапити на пляж "Центральний", вам треба перейти всього лише пішохідний міст на Труханів острів. Розташований пляж в центрі Києва, недалеко від метро "Поштова площа". Пляж регулярно прибирається. На території пляжу не зголоднієте, адже є безліч кафе з їжею, де смачно нагодують. Переваги пляжу – неймовірна краса природи навколо, багато вільного місця для пікніків та просто відпочинку. З берегової лінії відкривається вид на вежі стадіону Динамо, Арку дружби народів і схили Володимирської гірки. Якщо дивитися особою на Центральний пляж, то трохи вліво від моста знаходиться парашутна вежа.



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Пляж "Пушкінський"

Де: Черкаси

На пляжі "Пушкінський" встановлена рятувальна вежа, дитячий майданчик, добре облаштовані доріжки, є парасольки та лежаки. За вашим комфортним відпочинком слідкують рятувальники, які є на території з 10 до 19 години. Також на території є 3 туалети: для жінок, чоловіків та людей з інвалідністю. Після реконструкції цей пляж став найулюбленішим у місті. Дніпро так широко розлився, що здається, ніби ви перебуваєте не на річці, а на морі.



Пляж "Пушкінський" в Черкасах

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Пляж "Мануйлівський"

Де: Дніпро

Розташований він відразу при з'їзді з Нового мосту. Доїхати до нього можна як на громадському транспорті, так і на особистому автомобілі. "Мануйлівський" пляж працює цілодобово, на території чергують рятувальники. На пляжі є роздягальні, душові кабінки, туалети та питні фонтани. Якщо ви боїтеся згоріти на сонці, то можете обрати собі місце під покрівлею. Неподалік є кав’ярні та альтанки в яких можна поїсти та відпочити.



Вид на місто Дніпро

Пляж "Золотий берег"

Де: Чернігів

"Золотий берег" – єдиний офіційний пляж міста. Напередодні початку купального сезону комунальники завозять туди пісок, а водолази обстежують дно. Відкриття сезону зазвичай відбувається в середині червня. Є платна стоянка, на пляжі паркуватися заборонено.

Довжина пляжу – 300 метрів. Є спортивний майданчик, туалети, команда рятувальників, медики, баня, намети, де продають воду, пиво і хот-доги, колонки з проточною водою, роздягальні, лавочки з дахом, батут, тенісний стіл і навіть працюють велорикші.

Дістатися до пляжу можна або по асфальтованій дорозі, яка починається в центральному парку культури і відпочинку, або через Червоний міст.



Пляж "Золотий берег" у Чернігові

Журавлиний гідропарк

Де: Харків

Журавлиний гідропарк – це найпопулярніше місце для відпочинку харків’ян. На території розташовані безкоштовні та платні пляжі. Платний пляж "Акважур" обладнаний парасолями та лежаками. На пляжі можна пограти в настільний теніс або покататися на човні. На території пляжу є медпункт, а за безпекою стежать рятувальники. Для дітей є водні гірки, дитяче містечко та батути.



Журавлиний гідропарк у Харкові