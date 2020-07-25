Найкрасивіші річкові пляжі України: де можна покупатися
У той час як відпочивальники з усієї України ринули на пляжі Одеси, Державне агентство України з туризму та курортів не радить обирати море для літнього відпочинку цьогоріч. Як альтернативу туристам пропонують відпочинок біля озер, річок та водосховищ. Про найкращі річкові пляжі читайте у матеріалі.
Прогнози експертів та фахівців справдилися, адже цього року в Україні неабияк розвинутий внутрішній туризм. Такий шалений потік відпочивальників на пляжах Одеси спричинений нерішучістю багатьох покидати країну в період пандемії коронавірусу, яка не йде на спад. Втім багато туристів не дотримуються заходів безпеки, скупчуються, нехтують дистанцією та носінням маски, повідомляє 24 канал.
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Аби не підхопити COVID-19 на пляжах в Одесі, обирайте відпочинок, який буде більш безпечним і не наражатиме вас на небезпеку. LifeStyle 24 зібрав добірку річкових пляжів України, які вам неодмінно сподобаються.
Пляж "Центральний"
Щоб потрапити на пляж "Центральний", вам треба перейти всього лише пішохідний міст на Труханів острів. Розташований пляж в центрі Києва, недалеко від метро "Поштова площа". Пляж регулярно прибирається. На території пляжу не зголоднієте, адже є безліч кафе з їжею, де смачно нагодують. Переваги пляжу – неймовірна краса природи навколо, багато вільного місця для пікніків та просто відпочинку. З берегової лінії відкривається вид на вежі стадіону Динамо, Арку дружби народів і схили Володимирської гірки. Якщо дивитися особою на Центральний пляж, то трохи вліво від моста знаходиться парашутна вежа.
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Пляж "Пушкінський"
На пляжі "Пушкінський" встановлена рятувальна вежа, дитячий майданчик, добре облаштовані доріжки, є парасольки та лежаки. За вашим комфортним відпочинком слідкують рятувальники, які є на території з 10 до 19 години. Також на території є 3 туалети: для жінок, чоловіків та людей з інвалідністю. Після реконструкції цей пляж став найулюбленішим у місті. Дніпро так широко розлився, що здається, ніби ви перебуваєте не на річці, а на морі.
Пляж "Пушкінський" в Черкасах
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Пляж "Мануйлівський"
Розташований він відразу при з'їзді з Нового мосту. Доїхати до нього можна як на громадському транспорті, так і на особистому автомобілі. "Мануйлівський" пляж працює цілодобово, на території чергують рятувальники. На пляжі є роздягальні, душові кабінки, туалети та питні фонтани. Якщо ви боїтеся згоріти на сонці, то можете обрати собі місце під покрівлею. Неподалік є кав’ярні та альтанки в яких можна поїсти та відпочити.
Вид на місто Дніпро
Пляж "Золотий берег"
"Золотий берег" – єдиний офіційний пляж міста. Напередодні початку купального сезону комунальники завозять туди пісок, а водолази обстежують дно. Відкриття сезону зазвичай відбувається в середині червня. Є платна стоянка, на пляжі паркуватися заборонено.
Довжина пляжу – 300 метрів. Є спортивний майданчик, туалети, команда рятувальників, медики, баня, намети, де продають воду, пиво і хот-доги, колонки з проточною водою, роздягальні, лавочки з дахом, батут, тенісний стіл і навіть працюють велорикші.
Дістатися до пляжу можна або по асфальтованій дорозі, яка починається в центральному парку культури і відпочинку, або через Червоний міст.
Пляж "Золотий берег" у Чернігові
Журавлиний гідропарк
Журавлиний гідропарк – це найпопулярніше місце для відпочинку харків’ян. На території розташовані безкоштовні та платні пляжі. Платний пляж "Акважур" обладнаний парасолями та лежаками. На пляжі можна пограти в настільний теніс або покататися на човні. На території пляжу є медпункт, а за безпекою стежать рятувальники. Для дітей є водні гірки, дитяче містечко та батути.
Журавлиний гідропарк у Харкові