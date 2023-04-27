Запобігти старінню: 3 найкращі антивікові засоби догляду за шкірою, що радять дерматологи

Косметологи та дерматологи радять та самі користуються трьома засобами догляду за шкірою, які мають антивіковий ефект. Вони мінімізують наслідки старіння та є основою доглядової рутини.

Щоб досягнути найкращого вигляду своєї шкіри, потрібен індивідуальний догляд та спеціальні засоби. Але є ті речі, що стандартні й підходять усім.

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Дерматологи стверджують, що лише 3 засоби для догляду за обличчям стануть базою для вашої вечірньої та ранкової рутини: це ніжний засіб для вмивання, сироватка з вітаміном С та крем SPF. Вони мінімізують наслідки старіння та є антивіковими продуктами.

Ніжний засіб для вмивання

Очищення – основа правильного догляду за шкірою. Бажано вмивати обличчя бодай один раз на день, а також обов'язково робити це після макіяжу. Ваш засіб для очищення може бути у будь-якій формі, але повинен мати м'яку форму. Якщо шкіра схильна до жирності, можна обирати продукти із саліциловою кислотою.



Антивікові засоби для догляду / Ілюстративне фото Pixabay

Сироватка з антиоксидантами та вітаміном С

Антиоксиданти, ферулова кислота та вітамін С – рецепт проти старіння. Кислота надає шкірі пружності й має протизапальний ефект, а вітамін С працює проти пігментації та підтримує синтез колагену. Якщо ваша шкіра потребує додаткового зволоження, обирайте вітамін Е.

Крем SPF

Хороший SPF крем захищає від сонця та його шкідливих ультрафіолетових променів, що впливають на нашу шкіру навіть взимку. Тому цей засіб – один з найкращих у боротьбі проти старіння шкіри. Число SPF має бути вищим за 30. Якщо ваша шкіра суха й ви відчуваєте, що один сонцезахисний крем зволожує її недостатньо, використовуйте улюблений зволожувальний крем – наносьте його після сироватки, але до SPF.