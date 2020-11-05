У час карантину людям найбільше бракує подорожей та відпочинку за кордоном. Тому на допомогу кіноманам приходять режисери, які настільки майстерно показали кадри у стрічках, що глядачі отримують естетичну насолоду від картинки. Співачка Джамала назвала 4 проєкти про подорожі, від яких вона не могла відірватись.

Джамала зізналась, що часто саме фільми та серіали надихають людей на подорожі, оскільки в них є прихована реклама, яка заманює глядачів. Та навіть це не змушує артистку відмовитись від перегляду новинок кіно, про що вона відверто розповіла прихильникам в інстаграмі.

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"Готова ділитися з вами своїми відкриттями. Чому я люблю кіно? Ну, крім того, що це красиво, – за зміст, візуальну насолоду… Так це ще і можливість подорожувати! Уже давно не секрет, що через фільми нам "продають" міста, цікаві містечка, кафе, одяг і багато іншого… Так, часто кіно – це дорога реклама, але від цього любити їх не перестаю", – розповіла Джамала і назвала 4 стрічки, які її підкорили.

"Емілі в Парижі" (2020)

"Серіал "Емілі в Парижі", про який я писала в минулий раз, чудово "продав" Chanel. Виявилося, це був офіційний партнер серіалу – берети і спідниці, і в цілому майже всі образи Емілі були від Chanel. Читала, що зросли продажі бренду після виходу серіалу. І це значні суми, скажу я вам", – поділилась Джамала.

Стрічка отримала шалену популярність в мережі, адже глядачі побачили цікаві романтичні пригоди американки Емілі Коллінз, яка несподівано переїжджає до Франції. Дівчина, не знаючи мови, має швидко призвичаїтись до сучасних ритмів життя французів та показати результати з маркетингу на своїй новій посаді. І все це вона поєднує з розвагами, пошуком друзів та обранців.

Та не тільки легкий сюжет підкорює глядачів. У серіалі показали неймовірну атмосферу Парижа, тому після перегляду здається, наче ви побували у романтичній столиці Франції.

"Емілі в Парижі": дивіться трейлер серіалу

"Талановитий містер Ріплі" (1999)

А якщо ви прагнете потрапити в Італію, Джамала пропонує переглянути психологічний трилер "Талановитий містер Ріплі". У центрі сюжету опиниться Том Ріплі, який немає нічого, крім вміння неймовірно грати на роялі та входити в довіру людям. Одного дня він випадково отримує завдання від багатого американця: повернути його сина до США. Приїхавши до Італії, головний герой швидко звикає до розкішного життя, що не хоче втрачати. Тому Том починає брехати, а спершу невинний обман перетворюється на кримінальні злочини і навіть вбивство.

"Крім того, що фільм з неймовірним сюжетом, а в ролях – молоді Джуд Лоу, Гвінет Пелтроу, Метт Деймон, Кейт Бланшетт, я просто очманіла від того, як красиво показана Італія. Можна заново закохатися в неї, якщо ви там вже були. І опинитися там, якщо в реальному житті ще не вдалося побувати, – додала Джамала.

"Талановитий містер Ріплі": дивіться трейлер до фільму

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"Хід королеви" (2020)

Поринути в США в епоху 1950-х можна завдяки серіалу "Хід королеви". Саме цю стрічку Стівен Кінг назвав найкращою у 2020 році, тому колоритність та динамічний сюжет точно не залишать нікого байдужим.

Серіал розповідає про сироту Бет, яка потрапляє у дитячий притулок після смерті матері в автокатастрофі. Дівчинка одразу знаходить два захоплення, які не зникнуть з її життя: любов до шахів і транквілізаторів. Завдяки препаратам геніальна Бет могла без дошки грати партії та придумувати нові ходи. Швидко вона отримує дохід і популярність, а відтак потреби її теж ростуть.

Теж багато чого нам "продає". До речі, 18+. Дуже цікавий сюжет. Серіал виглядає на одному диханні! – прокоментувала Джамала.

"Хід королеви": дивіться трейлер серіалу

"Диявол завжди тут" (2020)

Фільм неймовірно змальовує міжвоєнний період, коли Друга світова тільки закінчилась, а В'єтнамська війна ще не розпочалась. У центрі подій опиняться жителі штату Огайо, які по-своєму переживають наслідки травм і розпалу злочинності.

"Кошмар і жах! Спочатку здається, що довго тягнеться, але сюжетна лінія неймовірна! І, звичайно, фінал також!" – анонсувала Джамала.

"Диявол завжди тут": дивіться трейлер фільму