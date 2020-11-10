Щорічні підсумки різноманітних компаній зазвичай з'яляються у листопаді щороку, тому рейтинг журналу Forbes не став виключеням. Згідно з інформацією редакції української версії журналу, найбільші статки у 2019 році мав виконавець Олег Винник.

Нові дані з'явились у листопадовому номеру журналу Forbes. Перше місце у рейтингу найбільш високооплачуваних зірок українського шоу-бізнесу зайняв "підкорювач вовчиць" Олег Винник. За 2019 рік чоловік зміг заробити близько 5,6 – 7 мільйонів доларів за 50 проведених концертів. Щодо 2020 року, то його заробітки значно скоротились через пандемію коронавірусу. Чоловік зміг провести лише онлайн-концерт на НСК "Олімпійський", на який було продано 79 тисяч віртуальних квитків за 7 – 20 доларів.

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У виданні також додають, що Олег Винник не погоджується брати участь у рекламних кампаніях, які оплатять його роботу дешевше, ніж 100 тисяч доларів, а його 45-хвилинний виступ на новорічному корпоративі обходиться у 50 тисяч доларів. Чоловік також має успіх у соціальних мережах – залученість користувачів на сторінках у фейсбуці та інстаграмі є однією з найвищих.