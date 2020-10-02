Шанувальники мистецтва будуть дуже задоволені – у жовтні Національна опера України, незважаючи на карантин, представить велику кількість різноманітних концертів і вистав за участі зірок.

Протягом жовтня Національна опера працюватиме тричі на тиждень (четвер, п'ятниця, субота) і представить 14 заходів. Всі відбудуться без антракту, максимальна тривалість – до 80 хвилин, розміщення глядачів у залі – відповідно до карантинних вимог.

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В той же час, квиткові каси опери і онлайн-продажі працюватимуть у звичному режимі. Треба лише зважати на те, що у зв'язку з ймовірними змінами у режимі адаптивного карантину у Києві, Національна опера розпочинатиме продаж квитків поступово – за два тижні до дати показу вистави.

Також діятимуть стандартні карантинні правила для глядачів – обов‘язкове дотримання маскового режиму і соціальної дистанції, а також температурний скринінг на вході в приміщення. Доведеться поки що відкласти до кращих часів і гарну традицію вручати квіти улюбленим артистам…



Яскравий балет "Пахіта"

Афіша Національної опери України: жовтень-2020

Опера

2 жовтня – "Bass Gala" (за участі кращих басів – Тараса Штонди, Сергія Магери, Володимира Тишкова та Сергія Ковніра)

3 жовтня – опера "Наталка Полтавка"

9 – "Вечір романсу"

10 жовтня – комічна опера "Служниця-пані"

16 – "Gala de France"

17 жовтня – камерна опера "Моцарт і Сальєрі"

23 – "Концерт Сусанни Чахоян і Тараса Штонди"

30 – "Вечір оперних дуетів" (за участі провідних солістів оперної сцени театру)

Балет