Українська співачка Наталка Карпа презентувала збірку пісень на виставці художника Юрія Скандакова. Одна із його картин "Соняшник" і стала обкладинкою нового альбому. За словами співачки, саме цей витвір додав натхнення на створення музичного збірника.

Наталка Карпа розповіла, що відчула потребу написати такий альбом для дітей, повідомляє 24 канал.

Цікаво Наталка Карпа святкує 39-річчя: як зірку привітав чоловік – романтичне фото

"Це те почуття, коли тебе рве на шматки. Коли всесвіт крутиться навколо одного маленького дива, яке створив Бог. Це твоя дитина. Те, що закладається з дитинства в дитину – це є основа. Це той фундамент, який допомагає в житті. І мені захотілось не тільки для своєї донечки наспівувати. Мені захотілось малесеньку, можливо, лепту, але зробити для українських діток", – сказала співачка Наталка Карпа.



Музикант Володимир Оленський розповів, що ці пісні насамперед про почуття мами.

Музичний момент про те, як жінка висловлює свої почуття своїй половинці. Це є щось неперевершене, якщо чесно. Такого в ефірі зараз дуже мало,

– зауважив Оленський.

► Як відреагували зірки на альбом співачки

Наталка Карпа розповіла, що записати альбом вирішила спонтанно. Він складається з 5 пісень. Варто зазначити, що 4 з них вона присвятила своїй донці Златі, ще одну – чоловікові. Гості вистави високо оцінили ідею поповнити новими піснями скарбницю україномовних колисок.

Український музикант, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя зазначив, що українці мають співати своїм дітям саме українські колискові. "Щоб мова звучала із самого дитинства. Необов'язково співати, можна включити і нехай грають (пісні – 24 канал) тихенько", – зауважив співак.

За словами телеведучої Соломії Вітвіцької, колискові колись співали не українські, тепер є можливість все виправити.

Ще з радянських часів у нас всіх спогади не наших пісень, коли кажуть "колискова", а тепер буде їх (українських – 24 канал) більше. Будуть написані з таким серцем, з такою енергією, лагідністю,

– наголосила телеведуча.

Колискові від Наталки Карпи вже можна знайти і прослухати в інтернеті. А виставку картин видатного львівського художника-імпресіоніста – відвідати у "Шоколадному будиночку" у Києві.

Одну з колискових Карпа присвятила коханому: відео