4 вересня співачка Настя Каменських презентувала спокусливе відео до пісні A Huevo. Кліп всього за добу зібрав мільйонні перегляди. Та виявляється, на зйомках Настя Каменських боялась, що травмується в одній з екстремальних сцен.

За сюжетом ролика, Настя Каменських в одному з фрагментів кліпу постає перед глядачами головою вниз. Артистку підвісили за допомогою канатів, передає 24 канал. Однак саме цей етап створення ролика A Huevo був для NK справжнім випробуванням.

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"Я досі пам'ятаю сцену, в якій мені довелося висіти головою донизу. Мені було дуже страшно, адже у мене вже є невдалий екстремальний досвід, коли я стрибала з парашутом. На зніманнях я дуже переживала, що впаду головою донизу. Але все минуло добре, я впоралася", – розповіла Настя Каменських.

Також співачка не приховувала: перед стартом знімань вона готувалась до цієї сцени. Упродовж 2 тижнів NK тренувалась на спеціальному тренажері і долала свій страх.

Кожного дня упродовж двох тижнів я тренувалася: висіла головою вниз на спеціальному тренажері, щоб поступово адаптуватися до такого положення. В результаті під час зйомок спокійно висіла 10 дублів по 4-5 хвилин, – додала вона.

Дивіться кліп до пісні Насті Каменських A Huevo: відео 16+

Що відомо про пісню A Huevo

Настя Каменських готує до презентації перший іспаномовний альбом Ecléctica. І, щоб підігріти цікавість меломанів до платівки, створила пікантний кліп до треку A Huevo. Хоч слово асоціюється в українців з нецензурною лайкою, у перекладі з мексиканської мови воно означає "круто". У пісні A Huevo також звучать фрази іспанською та українською мовами.

Режисером запального кліпу Насті Каменських виступив Леонід Колосовський. Це вже третя співпраця цього дуету.