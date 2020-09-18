Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, сьогодні, 18 вересня презентувала новий альбом ECLÉCTICA. Вона з нетерпінням чекала цієї прем'єри і тепер кожен може насолодитися піснями, у яких поєднані латинські ритми та український колорит.

Про прем'єру артистка повідомила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона із задоволенням розповіла про новий етап у творчості, адже активно популяризує мексиканську та іспанську культуру в Україні.

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Перший іспаномовний альбом Насті Каменських має назву ECLÉCTICA. До нього входять 7 запальних композицій, у кожній з яких поєднуються мотиви з латиноамериканської музики та українського національного колориту. Робота над платівкою тривала дуже довго і NK щаслива, що нарешті змогла поділитися результатом тривалої праці з шанувальниками.

Музика Каменських популярна не лише в Україні, а й за її межами. Тому про прем'єру нових треків говоритимуть на музичних майданчиках країн у різних куточках світу. Пропонуємо ознайомитися з піснями, які презентувала Настя, а також переглянути кліпи на деякі з них.

NK – ECLÉCTICA:

Elefante

A Huevo

Yea or nay

Pelicula

No stress

Pura basura

Ojala

NK – Elefante: дивіться відео онлайн

NK – A Huevo: дивіться відео онлайн