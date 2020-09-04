Відомі українські музиканти, серед яких Джамала, Фагот, Alyona Alyona та багато інших підтримали заклик Української музичної профспілки про рівні права для всіх виконавців.

Українська музична профспілка незадоволена застоєм у музичній індустрії через карантинні обмеження. Вчора, 3 вересня, відбувся мітинг, що вимагав припинити дискримінацію музикантів. Зараз в мережі набуває поширення інший: флешмоб #наснечують, до якого приєднується велика кількість українських музикантів. Повну добірку читайте в матеріалі LifeStyle 24.

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Також зазначимо, що профспілка підписала лист-звернення до Дениса Шмигаля з проханням переглянути постанову Кабінету Міністрів від 26 серпня. Вона стверджує, що тільки заклади культури мають право на проведення заходів, а це дискримінація.

Флешмоб #наснечують підтримало велика кількість українських виконавців. Співаки мовчать під свою музику, котра грає на фоні та просять припинити геноцид музичної індустрії.

Джамала

"Музична індустрія України потерпає всі ці півроку. Ми чесно дотримувались усіх умов карантину, але що далі? Нас багато, у кожного з нас команди, які залишились без роботи і засобів до існування. Нам потрібен план виходу з кризи для нашої індустрії".

Alyona Alyona

Фагот

"Треба зупинити геноцид музичної індустрії!"

YUKO

"Без концертної діяльності індустрія гине. YUKO проти заборони виступів. Ми розуміємо небезпеку. Тому YUKO за те, щоб, притримуючись усіх необхідних заходів, дати можливість вижити концертній індустрії. Інакше після локдауну вона вже не оговтається".

Alina Pash

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Julinoza

"ПAЦИКІ З ФРАНЕКА"

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