Днями менеджер британського співака Еда Ширана назвав принцесу Беатріс "чортовою ідіоткою" та пригадав курйозний інцидент на вечірці в королівській резиденції. Онука королеви Єлизавети ІІ вдарила артиста мечем по обличчю, після чого йому довелось звернутись до медиків.

Випадок трапився ще 2016 року. Деталі фатального вечора менеджер співака Стюарт Кемп розповів для The Telegraph та наголосив, що з того часу не чув від принцеси Беатріс ні слова.

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Так, Ед Ширан з дружиною Черрі Сіборн стали гостями вечірки, яку влаштували в королівській резиденції – Королівській ложі у Віндзорському парку. Після тривалого святкування гості заговорили про відзнаки, а співак Джеймс Блант зізнався, що обожнює лицарство. Тоді принцеса Беатріс вирішила жартома посвятити його в лицарі та взяла до рук церемоніальний меч.

Схоже, онука королеви Єлизавети ІІ не розрахувала вагу зброї і замахнулась ним так, то вдарила Еда Ширана, який стояв просто за нею. Вона розсікла артисту праву щоку так, що вся його сорочка була в крові. Зірку довелось відправити до лікарні в графстві Суррей, однак після цього він зміг повернутися на захід.

Менеджер Еда Ширана зауважив, що про цей курйозний інцидент вони раніше не розповідали публічно. Однак тепер Стюарт Кемп не стримував свій гнів і назвав принцесу Беатріс "чортовою ідіоткою".

Просто дехто чортів ідіот. Адже вони думають: так, я нап'юся і зніму меч зі стіни. Так ви точно потрапите в неприємності. Знаєте, з того часу ми не чули від неї ні слова,

– висловився менеджер співака.

Варто зауважити, що цей прикрий випадок не завадив Еду Ширану товаришувати з братом Беатріс принцом Гаррі. У жовтні минулого року разом вони записали відео до Всесвітнього дня психічного здоров'я.