Останній місяць літа швидкоплинно "підбігає" до кінця, тому перед осінню варто вдосталь насолодитись теплими вечорами в компанії рідних та друзів. Завдяки послабленню карантинних обмежень львів'яни зможуть почути улюблені пісні виконавців, переглянути фільми під відкритим небом та навіть насолодитись джазом серед неймовірної природи.

Куди варто піти у серпні у Львові – читайте у цікавій добірці подій LifeStyle 24.

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Фестиваль "Музика в старому Львові"

Коли: 15-30 серпня

Де: різні локації у Львові

Приємним останнім акордом мистецького львівського літа стане VII. Міжнародний музичний фестиваль "Музика в старому Львові", який відбудеться впродовж 15-30 серпня. Цьогоріч в його межах вісім унікальних подій, кожна з яких демонструватиме багатовимірність, різноманітність та унікальність музичної культури міста! Організатором фестивалю впродовж цих років незмінно є Львівська національна філармонія. Беручи до уваги нові умови та обмеження, які склалися, частина подій транслюватиметься онлайн. Із детальною програмою подій можна ознайомитись за посиланням, а квитки можна придбати у касі філармонії (з 15:00 до 18:00) та перед подіями.



Фестиваль "Музика в старому Львові"

"Jazz Weekend, На Даху"

Коли: 16 серпня

Де: !FESTrepublic

Літній оксамит львівського надвечір'я, приємна компанія, атмосферність у повітрі і келих вина у супроводі якісного джазу... Скучили за цим? Тоді запрошуємо відвідати 16 серпня у !FESTrepublic живий концерт найкращих джазменів Львова з Павлом Ільницьким "Jazz Weekend, На Даху". Уперше такий концерт відбудеться у форматі open air. Глядачі зможуть почути найкрутіші пісні у виконанні першокласних джазменів міста. Початок заходу – о 19:00, кількість квитків, які ви можете придбати за посиланням, обмежена. Захід відбудеться з дотриманням норм безпеки, зокрема дистанції.



"Jazz Weekend, На Даху"

"Літній Джаз в саду"

Коли: 22 серпня

Де: Митрополичі сади

Bigshow Agency ексклюзивно відкриває сезон магічних концертів у Митрополичих садах Львова. Спеціальна програма "Літній Джаз в саду" поєднає унікальну добірку хітів Френка Сінатри, Тоні Беннета, Майкла Бубле, Енді Вільямса, Елли Фіцджеральд та інших. Унікальність Митрополичих садів полягає в тому, що це закрита територія, яка належить до Святоюрського комплексу. Там розташовані Митрополичі палати та дивовижної краси сад, який є перлиною барокового мистецтва поблизу головного Собору міста Лева. Жива музика, в поєднанні з атмосферою садів у теплий літній вечір – гарантія незабутніх вражень. Подія відбудеться 22 серпня. Початок о 19:30. Квитки можна придбати за посиланням.



"Літній Джаз в саду"

"Музика з фільмів про кохання"

Коли: 23 серпня

Де: Митрополичі сади

Спеціальна програма "Музика з фільмів про кохання", яку також організовує компанія Bigshow Agency, пропонує добірка хітів з найкращих романтичних фільмів 20 та 21 століття у виконанні оркестру під керівництвом народного артиста України Богдана Мочурада! Якщо ви хочете насолодитись музикою оркестру у Митрополичих садах – обов'язково купуйте квитки за посиланням. Подія відбудеться 23 серпня о 19:30.



"Музика з фільмів про кохання"

Концерт Оксани Мухи "Два кольори"

Коли: 24 серпня

Де: Митрополичі сади

У День Незалежності України Оксана Муха представить у рідному Львові концертну програму "Два кольори". Святковий концерт володарки титулу "Голос країни" відбудеться просто неба в унікальному для України місці – в Митрополичих Садах на Святоюрській горі. Початок концерту – о 20:00. На концерті лунатимуть найкращі українські пісні: "Гуцулка Ксеня", "Я піду в далекі роки", "Черемшина", "Ворожка", "Де ти тепер" та інші. До слова, до Дня Незалежності співачка готує прем'єру свого дебютного кліпу – на народну пісню "Шуміла ліщина". Обирайте найкращі місця для себе та дорогих вам людей. Кількість місць – обмежена, квитки шукайте тут.



Концерт Оксани Мухи "Два кольори"

Автоконцерт Павла Табакова

Коли: 28 серпня

Де: на даху Автокінотеатрі

Після затяжного карантину, на якому Павло Табаков не гаяв часу та займався творчістю, він готовий заспівати наживо у рідному Львові – й запрошує усіх, хто скучив за якісною українською музикою, на свій автоконцерт 28 серпня, який буде проходити на третьому рівні паркінгу на ТВК "Південний". На автоконцерт артист готує декілька музичних сюрпризів, зокрема, за участю юних артистів "Творчої школи Павла Табакова". Окрім цього на заході ви почуєте як музичні візитівки Павла, так і нові хіти: "Ти танцюєш одна", "Моя на все життя", "Все для нас". Квитки на автомобільний концерт 28 серпня шукайте за посиланням, початок – о 20:00.



Автоконцерт Павла Табакова

Усі фото: пресслужби подій