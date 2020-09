Український дует хлопців TVORCHI презентував свій новий музичний альбом під назвою 13 waves, який було записано у складний та непростий час. Партії до пісень музиканти записували окремо одне від одного через карантин і зводили "в одне" лише в режимі онлайн.

На рахунку електронного дуету – це вже третій альбом, у який увійшло 13 треків, через що він має символічну назву 13 waves (в перекладі на українську – "13 хвиль"), повідомляє 24 канал. Оскільки основний час запису альбому припав на період самоізоляції, нову платівку Джеффрі Кенні і Андрій Гуцуляк вперше писали віддалено один від одного, втім, композиції вийшли не менш ритмічними та розслабляючими.

Спілкуючись у FaceTime, вони записували свої партії кожен у себе вдома. Саунд-продюсером альбому став Андрій, а Джеффрі написав тексти до всіх пісень. Хлопці додають, що ізоляція зіграла ключову роль в створенні альбому, адже так відбувся кращий внутрішній зв'язок із собою і тим самим додалось ще більше концентрації у творчому процесі.

Хвиля – феномен, спостерігаючи за потужністю якого ледве вдається вхопити нові ковтки повітря. Хоч якою б вона була, просто змушує тебе відчути щось особливе. Так ми створили власні 13 хвиль музики, об'єднані нашими відчуттями і творчістю. Пірнай у них разом із нами, приборкуй їх або серфи: обери власний спосіб слухати та випробовувати 13 хвиль від TVORCHI,

– коментує новий альбом Андрій Гуцуляк.

У переліку пісень можна почути як вже раніше презентовані хіти – Bonfire та Living My Life, а також спільний хіт з Alina Pash "Yellow Sands", так й інші самодостатні треки: Feeling OK, Instagram Model, Get U Back, Like It Like That, Spring Romance, Break Lights, Loose, Psycho, Scandalous, Bonfire (Full Version), Vice City.



Дует TVORCHI презентував новий альбом 13 waves / Пресслужба артистів

"13 waves – це про різні способи сприйняття музики: не лише як окремих акордів, ритму, мелодії та вокалу, а й як цілісних звукових хвиль. Наш альбом – це воля, любов, драйв і приємне тремтіння по тілу. Це коли ти "на хвилі", і в тобі вирує адреналін. Для нас музика – це про вайб, а не просто ноти. Тому ловіть найрізноманітніші вайби 13 waves з нами!" – додав Джеффрі Кенні.