30 серпня у Нью-Йорку відбулась грандіозна церемонія нагородження музичної премії MTV Video Music Awards 2020. Цьогоріч подія відбулась у незвичному форматі – у 5 різних точках міста, щоб уникнути великого скупчення людей.

Поки інші церемонії у 2020 році перенесли на наступний рік, скасували або зробили в режимі онлайн, MTV VMA 2020 все ж відбулось. Спочатку планували його зробити традиційно у Брукліні в залі Barclays Center, але ситуація із захворюваністю на коронавірус не стала кращою, тому місце проведення церемонії розділили на 5 точок без глядачів. Головною темою премії стала присвята руху Black Lives Matter, який сколихнув США у травні 2020 року, та шана покійному актору Чедвіку Боузману, який помер 3 дні тому, 28 серпня.

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Деякі зірки отримували нагороди онлайн, деякі – все ж приїхали на червону доріжку та засвітили свої найкращі гламурні образи. Чимало зірок завітало на премію та навіть виступали на сцені у масках, але в окремих залах. Атмосферу концерту підтримували закадрові голоси людей та аплодисментів.

Переможці MTV Video Music Awards 2020

Головну нагороду MTV Video Music Awards 2020 в категорії "Відео року" за кліп на пісню Binding Lights отримав канадський виконавець The Weeknd. За цю ж композицію чоловік також отримав нагороду у категорії "Найкраща пісня в стилі R&B".

"Артистом року" цьогоріч стала Леді Гага, а за спільну роботу з іншою зіркою Аріаною Гранде в категоріях "Найкраща пісня", "Найкраща спільна робота" і "Найкраща зйомка" вона теж отримала нагороду. Пісня Rain on me їм обом принесла нагороди. Леді Газі також вручили першу в історію MTV почесну премію Tricon.

Аріана Гранде зокрема отримала іншу нагороду за відеокліп Stuck with U з Джастіном Бібером у новій номінації "Найкраще музичне відео, зроблене вдома". Адже саме цей кліп зірки записували порізну в домашніх умовах.

У категоріях "Найкращий гурт", "Найкраща поппісня", "Найкраща пісня в жанрі k-pop" та "Найкраща хореографія" переміг південнокорейський гурт BTS з композицією On.

"Найкращим новим виконавцем" стала співачка Doja Cat з піснею Kemosabe.

Реп-виконавиця Megan Thee Stallion стала переможцем у номінації "Найкращий хіп-хоп" з популярним треком Savage.

Звання "Найкращого латиноамериканського треку" отримав співак Малума з піснею Qué Pena.

У номінації "Найкращий рок" перемогу здобув гурт Coldplay з піснею Orphans.

"Найкращим альтернативним треком" 2020 року став Bloody Valentine виконавця Machine Gun Kelly.

Музичний колектив CNCO став переможцем у теж новій категорії "Найкращий карантинний перформанс".

У категорії "Відео всіх часів" перемогла співачка H.E.R. з кліпом на пісню I Can’t Breathe.

Тейлор Свіфт з кліпом The Man отримала нагороду за "Найкращу режисерську роботу".

Майлі Сайрус стала володаркою премії у категорії "Найкращий художній напрям" за відеороботу Mother’s Daughter, а також у номінації "Найкращий монтаж" за цю ж роботу.

У номінації "Найкращі візуальні ефекти" перемогла Дуа Ліпа з хітом Physical.