Одна з найгучніших музичних церемоній MTV Europe Music Awards 2020 відбулась у неділю, 8 листопада. Через пандемію коронавірусу організатори вирішили провести церемонію у різних містах Європи без відвідувачів. Аудиторія події могла спостерігати за дійством лише онлайн.

27-ма церемонія нагородження транслювалася у 180 країнах світу, повідомляє 24 канал. Всі виступи артистів були відзняті заздалегідь, а переможці отримували нагороди на камеру. Ведучими церемонії стали учасники британського гурту Little Mix. Для створення ілюзії повноцінного дійства MTV створив віртуальний стадіон, де начебто булдо багато фанатів, які аплодують.

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Глядачі з нетерпінням очікували, хто ж отримає заповітну статуетку, адже найбільше номінацій цьогоріч отримала Леді Гага, а також гурт BTS і Джастін Бібер. Інші виконавці також отримали шанс на перемогу, адже у 2020-му році в MTV Europe Music Awards 2020 додали три нові номінаціх: "Найкраща латиноамериканська музика", "Відео для хорошого настрою" і "Найкраща віртуальна трансляція".

Відтак, тріумфатором церемонії став південнокорейський бойз-бенд BTS – він отримав чотири нагороди з п'яти номінованих. Варто зазначити, що їхня композиція Dynamite стала найкращою піснею року за версією MTV. Щодо інших номінацій, то вони перемогли у категоріях "Найкращий гурт", "Накращий онлайн-концерт" і "Найбільша фанатська база".

Серед інших зірок свої нагороди також отримали: Леді Гага, гурт Coldplay, реперка Сardi B, діджей Девід Гетта, співачка Karol G, гурт Little Mix та співачка Гейлі Вільямс.

Незважаючи на особливі умови проведення церемоній у 2020 році, представники MTV обіцяють провести музичну церемонію у 2021 році вже офлайн в Угорщині.