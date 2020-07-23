Колектив Mozgi продовжує вражати прихильників новими музичними роботами. Сьогодні, 23 липня, гурт представив спекотний кліп на композицію Chica Bamboni, що вже давно встигла заполонити слухачів.

Режисером спекотного ролику став Алан Бадоєв, який активно співпрацює з українськими артистами. Хіт Chica Bamboni надзвичайно популярний у соціальній мережі TikTok. Прості танцювальні рухи під цю композицію вже декілька тижнів повторюють знаменитості, блогери та інші користувачі. Однойменний челендж набрав майже 30 мільйонів переглядів. Тепер офіційне відео на трек презентували на ютуб-каналі гурту.

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У кліпі учасники колективу – Потап, Позитив і Дядя Вадя постають у ролях зухвалих ковбоїв, навколо яких бачимо гарячих танцівниць. Вони показують справжніх хуліганів шоу-бізнесу.

Алан Бадоєв зазначив, що давно знайомий із артистами, проте на знімальному майданчику із гуртом Mozgi працював вперше. Він поділився, що бачить цей колектив, як такий, що не має меж. З ним можна експериментувати та втілювати в реальність найбільш оригінальні ідеї.

Режисер прагнув під час роботи поєднати кураж і бездоганний стиль. І вважає, що це вдалося зробити. Алан наголосив, що усі хлопці дуже талановиті і багатогодинні зйомки пройшли непомітно.

Учасники гурту зізналися, що Бадоєв – це геніальний режисер, який має свій стиль, характер знімань, власний підхід до справи, що робить.

Він тонко відчув нас як персонажів і показав у кліпі класних брутальних хлопців, які оцінюють, взаємодіють, кайфують і танцюють з дівчатами,

– розповіли музиканти.

Mozgi – Chica Bamboni: дивіться відео онлайн