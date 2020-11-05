Мультиартист зі світовим ім'ям Монатік взявся продюсувати зірок "Голосу країни" та колишніх бек-вокалісток NiNO та Lida Lee. Разом з підопічними він випустив кліп на нову пісню "ритмоLOVE", яка швидко підірвала мережу.

Співачка Lida Lee у серпні випустила першу пісню "Достопримечательность", яка швидко підкорила слухачів, а в кліпі на трек знявся сам зірковий продюсер артистки. NiNO стала другою підопічною в продюсерському центрі MONATIK Corporation та дебютувала з піснею "Словно цветы". 4 листопада Монатік випустив новий хіт "ритмоLOVE", у якому об'єднався з юними співачками. Відео на трек з'явилось на ютуб-каналі знаменитості.

Читайте також Нова підопічна Монатіка NiNO презентувала дебютний кліп "Словно цветы": відео

Виконавці у кліпі постали в дизайнерських образах зеленого, синього і червоного кольорів, які демонструють різні покоління, об'єднані відчуттям ритму. Разом з танцівниками Монатік, Lida Lee та NiNO показали різні танцювальні напрямки – шафл, баскетбольний фристайл, брейкінг, денсхолл і хіп-хоп. Схоже, підопічні артиста переймуть "фішку" наставника й також вражатимуть публіку неймовірними постановками.

РитмоLOVE – це спосіб життя головних героїв відео. Той випадок, коли ти чуєш і відчуваєш ритм в кожному кроці, русі, шумі міста, в кожному звуці навколо і неможливо зупинитися. Різні покоління, різне бачення, різні особистості, але їх об'єднує одна суперсила – одне почуття ритму,

– презентував пісню Монатік.

У кліпі спільно з режисеркою Танею Муіньо артисти поєднали найстильніші тренди сезону – роборука, інсталяція з світлодіодних астер, програмована стрічка-скакалка з led-матеріалів, ефекти і лазери, що гіпнотизують. Оператором-постановником став відомий Микита Кузьменко, який працює не лише з зірками, а й в українському кінематографі.

Трек "ритмоLOVE" не залишив байдужими не тільки прихильників, а й зіркових колег Монатіка. "Жир", – зухвало прокоментував Потап нову роботу артиста. "Який кліп! Монатік – тільки натхнення, задоволення і захоплення творчістю", "Здається, я зловила ваш ритм", "Соковито, яскраво, емоційно, зі змістом! Кліп і кольору в ньому – просто бомба. Діма і його команда – ви генії", – пишуть фани в коментарях.

Монатік, Lida Lee, NiNO – ритмоLOVE: дивіться відео онлайн