Популярний співак Монатік випустив мюзикл "Ритм". У 40-хвилинному ролику взяли участь 13 українських артистів.

Популярний співак Монатік презентував 40-хвилинний мюзикл "Ритм". "Ласкаво просимо в Ритм", – підписав відео співак. Його він опублікував на сторінці в ютубі.

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У мюзиклі взяло участь багато українських музикантів: MONATIK, Віра Брежнєва, гурт "Время и Стекло", THE HARDKISS, Alyona Alyona, KADNAY, TAYANNA, Michelle Andrade, Lida Lee, DANTES.

У ньому також танцювали Влад Яма, зірка "Танців з зірками" Женя Кот та Гарік Корогодський. Загалом Монатік об'єднав 13 українських артистів.

Коли епідемії заповнювали світ, а війни його винищували, люди шукали ритм, в якому іноді від всього відпочивали. Ритм – місце непросте, навіть просякнуте магією. Але якщо шукаєш нових емоцій, кращого місця не знайти,

– почав мюзикл з вступу Монатік.

Користувачі вже залишили безліч позитивних коментарів: "Дивилась на одному диханні, вийшло неймовірно красиво", "Шкода, що не можна подивитися на великих екранах, впевнена, багато пішли б у кіно", "У мене немає слів, це блискуче".

Дивитись мюзикл "Ритм" онлайн: