Зараз осінь, а попереду зима та це чудовий період для того, щоб додати до свого гардеробу цікаві в'язані речі. Це стереотип, що вони можуть виглядати по-бабусиному, адже зараз існує безліч крутих фасонів. Крім того, є ще й аксесуари. Більше – читайте в нашому матеріалі.

Редакція 24 каналу зробила підбірку цікавих варіантів в'язаних речей, які виглядають дуже модно. Читайте також Чотири осінні образи від Насті Каменських: відео Новинки в'язаних образів на показах Деякі відомі кутюр'є вже показали цікаві ідеї, де використали в'язані речі. Серед них: Chanel;

Oscar de la Renta;

Tibi;

Vivien Westwood;

Ryan Roche.

Довгі в'язані плаття – ідеальний варіант на прохолодну осінь / Фото riara.com

Пастельні кольори також були присутні на подіумі / Фото riara.com Повсякденний гардероб До повсякденного гардероба варто додати декілька в'язаних речей: Светри, пуловери, кофти та жилетки. В'язані жилетки та светри оверсайз можна поєднувати з легкою однотонною сорочкою.

В'язані жилетки у поєднанні з леопардовою спідницею / Фото pinterest Сукні та спідниці грубої, середньої та дрібної в'язки різних моделей і форм. Справжній хіт – це моделі максі. Їх можна поєднувати з блузою або пуловером та піджаком. Такий лук ідеально підійде для офісу.

Крупна в'язка – тренд 2020 / Фото pinterest Верхній одяг, накидки та кардигани різної довжини. Масивні кардигани поєднуються з джинсами або лосинами.

Верхній одяг теж можна вибрати в'язаний / Фото 2k19.su Трикотажні аксесуари. Наприклад, сумки, прикраси, шарфи та шапки.

Сумка або рюкзак – гарно пасуватиме до осіннього луку / Фото pinterest Які ж відтінки вибирати: Класичні кольори: чорний, білий, червоний, синій, хакі, сірий.

чорний, білий, червоний, синій, хакі, сірий. Також не варто забувати про пастельні тони : рожевий, блакитний, м'ятний, бежевий.

: рожевий, блакитний, м'ятний, бежевий. Варті уваги і яскраві відтінки: лимонний, бірюзовий, бордовий, фіолетовий. В'язаний оверсайз Окремої уваги вартий образ зі светрами чи кардиганами оверсайз. Речі такого фасону виглядають розтягнутими як в ширину, так і в довжину. Але вони не обтяжують образ, а навпаки надають йому унікальний стиль.

Светри-оверсайз підкреслюють жіночність / Фото pexels

Кардиган-оверсайз і джинси – чудове поєднання для прогулянки / Фото pinterest Як обирати речі оверсайз Прості правила: Речі оверсайз потрібно купувати на 1 – 2 розміри більше. При високому зрості допустимо 3 – 4 розміри.

Оверсайз речі обирайте нейтральних пастельних кольорів. Їх буде легко поєднати з іншою частиною луку.

Головне правило – простота та комфорт.