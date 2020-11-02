В'язані речі та аксесуари можуть бути модними: цікава підбірка на осінь
Зараз осінь, а попереду зима та це чудовий період для того, щоб додати до свого гардеробу цікаві в'язані речі. Це стереотип, що вони можуть виглядати по-бабусиному, адже зараз існує безліч крутих фасонів. Крім того, є ще й аксесуари. Більше – читайте в нашому матеріалі.
Редакція 24 каналу зробила підбірку цікавих варіантів в'язаних речей, які виглядають дуже модно.
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Новинки в'язаних образів на показах
Деякі відомі кутюр'є вже показали цікаві ідеї, де використали в'язані речі.
Серед них:
- Chanel;
- Oscar de la Renta;
- Tibi;
- Vivien Westwood;
- Ryan Roche.
Довгі в'язані плаття – ідеальний варіант на прохолодну осінь / Фото riara.com
Пастельні кольори також були присутні на подіумі / Фото riara.com
Повсякденний гардероб
До повсякденного гардероба варто додати декілька в'язаних речей:
- Светри, пуловери, кофти та жилетки.
В'язані жилетки та светри оверсайз можна поєднувати з легкою однотонною сорочкою.
В'язані жилетки у поєднанні з леопардовою спідницею / Фото pinterest
- Сукні та спідниці грубої, середньої та дрібної в'язки різних моделей і форм.
Справжній хіт – це моделі максі. Їх можна поєднувати з блузою або пуловером та піджаком. Такий лук ідеально підійде для офісу.
Крупна в'язка – тренд 2020 / Фото pinterest
- Верхній одяг, накидки та кардигани різної довжини.
Масивні кардигани поєднуються з джинсами або лосинами.
Верхній одяг теж можна вибрати в'язаний / Фото 2k19.su
- Трикотажні аксесуари. Наприклад, сумки, прикраси, шарфи та шапки.
Сумка або рюкзак – гарно пасуватиме до осіннього луку / Фото pinterest
Які ж відтінки вибирати:
- Класичні кольори: чорний, білий, червоний, синій, хакі, сірий.
- Також не варто забувати про пастельні тони: рожевий, блакитний, м'ятний, бежевий.
- Варті уваги і яскраві відтінки: лимонний, бірюзовий, бордовий, фіолетовий.
В'язаний оверсайз
Окремої уваги вартий образ зі светрами чи кардиганами оверсайз. Речі такого фасону виглядають розтягнутими як в ширину, так і в довжину. Але вони не обтяжують образ, а навпаки надають йому унікальний стиль.
Светри-оверсайз підкреслюють жіночність / Фото pexels
Кардиган-оверсайз і джинси – чудове поєднання для прогулянки / Фото pinterest
Як обирати речі оверсайз
Прості правила:
- Речі оверсайз потрібно купувати на 1 – 2 розміри більше. При високому зрості допустимо 3 – 4 розміри.
- Оверсайз речі обирайте нейтральних пастельних кольорів. Їх буде легко поєднати з іншою частиною луку.
- Головне правило – простота та комфорт.
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