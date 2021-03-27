Бажаю аншлагів і задоволених глядачів, – Ткаченко привітав з Міжнародним днем театру
Міжнародний день театру щорічно відзначають 27 березня. У непростий для сфери культури час Олександр Ткаченко привітав всіх причетних зі святом і побажав, щоб пандемія якнайшвидше відступила, а в зали повернулися задоволені глядачі. Натомість в Харкові організували концерт попри напружену ситуацію з COVID-19.
Джерело:фейсбук Олександра Ткаченка
З нагоди Міжнародного дня театру Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до всіх театралів. Він зауважив, що зараз театри по всьому світу переживають не найкращі часи, однак висловив сподівання, що невдовзі всі вистави збиратимуть аншлаги.
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Зараз театри в Україні та світі переживають складні часи. Через карантин зали пустіють, ще гірше – залишаються закритими тижнями і місяцями… Бажаю всім причетним, щоб пандемія відступила, і про кожну виставу можна знову було писати "аншлаг". Натхнення, цікавих п'єс та задоволених глядачів,
– написав Олександр Ткаченко.
Він поділився, що його любов до театрів розпочалась ще у дитинстві, коли йому пощастило потрапити за лаштунки та побачити казку зсередини. Міністр культури та інформаційної політики додав, що театри мають унікальну особливість: "Скільки б разів ти не переглядав ту ж саму виставу – кожен раз, мов вперше. Враження і емоції завжди нові.".
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