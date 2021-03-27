Міжнародний день театру щорічно відзначають 27 березня. У непростий для сфери культури час Олександр Ткаченко привітав всіх причетних зі святом і побажав, щоб пандемія якнайшвидше відступила, а в зали повернулися задоволені глядачі. Натомість в Харкові організували концерт попри напружену ситуацію з COVID-19.

З нагоди Міжнародного дня театру Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до всіх театралів. Він зауважив, що зараз театри по всьому світу переживають не найкращі часи, однак висловив сподівання, що невдовзі всі вистави збиратимуть аншлаги.

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