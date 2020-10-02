Британська принцеса Беатріс днями разом із чоловіком Едоардо Мопеллі Моцці відвідала ресторан. Знамениту пару зазнімкували в одному з елітних кварталів Лондона.

Принцеса Беатріс досить рідко з'являється на публіці. Саме тому за кожним її виходом пильно стежать папараці. Днями онука Єлизавети ІІ разом із коханим відправилася на романтичне побачення в ресторан.

Читайте також В елегантній сукні з квітковим принтом: принцеса Беатріс показала бездоганний образ – фото

Принцеса Йоркська не дуже дотримується заходів безпеки у період пандемії коронавірусу. Незважаючи на карантин, Беатріс вирішила відвідати ресторан. Разом із чоловіком її побачили в лондонському кварталі Мейфер, коли ті виходили з відомого ресторану Loulou's.

Образ принцеси Беатріс

Для побачення Беатріс обрала коротку чорну сукню і піджак. Також спадкоємиця королівського престолу одягнула щільні колготи. Look вона поєднала із замшевими чоботами на високих підборах. Волосся Беатріс розпустила, а в руках тримала маленьку сумочку.

Едоардо разом із коханою чекали на автомобіль. У той час, як авто приїхало, він якраз одягав захисну маску на обличчя. Беатріс ж позувала поруч без маски.



Принцеса Беатріс з чоловіком побувала в ресторані / Фото Getty Images