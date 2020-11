За останні роки в Голлівуді відзняли чимало цікавих серіалів, які отримали шалену популярність у мережі. Особливу увагу глядачі звертаються на мініпроєкти, адже їх можна переглянути всього за 1 день.

Перед вихідними журналісти 24 каналу вирішили підібрати найцікавіші серіали, які точно сподобаються поціновувачам якісного кіно.

"Хід королеви"

Оригінальна назва – The Queen's Gambit

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 8,8

Кількість серій – 7

Бет Гармон потрапляє у дитячий притулок, де звичайний сторож вчить 8-річну дівчинку грати у шахи. І ця розвага могла б залишитись хобі, якби американка не мала унікального дару обігрувати суперників, уявляючи різні можливості розвитку гри.

Чому варто переглянути серіал: серіал показує геніальну дівчину, яка в міру свого віку не може контролювати алкогольної і наркозалежності. Та прагнення стати найкращою у цій грі допомагає Бет Гармон постійно вдосконалюватись та знаходити сили, щоб протистояти легендарним суперникам.

"Хід королеви": дивіться трейлер до серіалу

"Сімейний шлюб"

Оригінальна назва – State of the Union

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,9

Кількість серій – 10

Том і Луїза заплутались у своїх стосунках, тому вирішили звернутись до сімейного психотерапевта. А перед кожним сеансом парочка засідає в пабі, де обговорює сімейне життя і кумедні пригоди. За бесідами вони намагаються знайти вихід, як врятувати свій шлюб.

Чому варто переглянути серіал: серіал побудований виключно на діалогах, в яких головні герої вдаються до чорного гумору.

"Сімейний шлюб": дивіться трейлер до серіалу

"Нічний адміністратор"

Оригінальна назва – The Night Manager

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 8,1

Кількість серій – 8

Колишній військовий Джонатан Пайн влаштовується на роботу адміністратором готелю. Одного дня він виконує прохання впливової гості Софі та отримує документи, які свідчать про можливу громадянську війну в Єгипті. Папери передають розвідці Великої Британії, а Софі незадовго після цього жорстоко вбивають. Пайн прагне помститись замовнику вбивства Річарду Руперу та стає одним з найкращих шпигунів. Чоловіку вдається втертись в довіру до хитрого злочинця і втілювати свій план помсти на місці.

Чому варто переглянути серіал: Г'ю Лорі у стрічці зіграв торговця зброєю та головного лиходія, а в шпигуна перевтілився неперевершений Том Гіддлстон. Серіал інтригує з першої серії, тому глядачі точно захочуть переглянути від першої до останньої серій.

"Нічний адміністратор": дивіться трейлер до серіалу

"І не лишилось жодного"

Оригінальна назва – And Then There Were None

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 8,0

Кількість серій – 3

8 кардинально різних людей стають запрошеними гостями приватного острова. На вулиці – 1939 рік, коли мобільні телефони та Інтернет ще не були винайдені. За обідом гості помічають, що на столику виставлені фігурки 10 солдатиків, а платівка, яка грає, розповідає, що кожен присутній звинувачується у вбивстві. Спершу головні герої не розуміють, що відбувається, однак коли фігурок стає на одну менше, а у будинку знаходять тіло одного із запрошених, головним героям потрібно швидко розібратись, хто є вбивцею.

Чому варто переглянути серіал: це екранізація знаменитого роману Агати Крісті "Десять негренят". Вперше в історії кінематографу автори втілили завершення сюжету так, як задумувала авторка. Стрічка сподобається любителям детективів і трилерів.

"І не лишилось жодного": дивіться трейлер до серіалу

"Гудіні"

Оригінальна назва – Houdini

Рік виходу – 2014

Рейтинг IMDb – 7,4

Кількість серій – 2

Це неперевершена драма, яка розкаже про успіх легендарного фокусника Гаррі Гудіні. Він створював ілюзії, які вражали навіть знаменитих скептиків. Та часто фокуси ледь не приводили до смерті Гудіні, що ставало приводом для занепокоєння його рідних.

Чому варто переглянути серіал: у Гудіні перевтілився талановитий Едріан Броуді, який навіть у мовчазних сценах змушує глядачів прикувати увагу до екрана.

"Гудіні": дивіться трейлер до серіалу

"Олівія Кіттерідж"

Оригінальна назва – Olive Kitteridge

Рік виходу – 2014

Рейтинг IMDb – 8,4

Кількість серій – 4

Серіал розказує про звичайну шкільну вчительку Олівію Кіттерідж, яка все життя провела у провінційному місті Кросбі. Вона знає кожного жителя та, здається, знає, що і від кого чекати. Однак тихе місто приховує багато таємниць, а за маскою ідеальних сусідів ховаються секрети, яких краще б не знати.

Чому варто переглянути серіал: стрічка знята за романом, який отримав Пулітцерівську премію. Відтак сюжет є настільки заплутаним і непередбачуваним, що глядачі не зможуть відірватись від нього.

"Олівія Кіттерідж": дивіться трейлер до серіалу

"Мілдред Пірс"

Оригінальна назва – Mildred Pierce

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 7,7

Кількість серій – 5

Мілдред Пірс – домогосподиня, щаслива дружина і мама, яка і не думає, що може якось бути інакше. Та в час Великої депресії у США від неї йде чоловік, залишаючи після себе суцільні питання. Як прогодувати 2 дітей, чим зайнятись, щоб отримати прибуток, та як жити далі? Однак на смуток після розлучення Мілдред не має часу: вона знаходить сили, щоб почати все з чистого листка.

Чому варто переглянути серіал: глядачі побачать сильну жінку, яка не зламається ні за яких обставин. Головну роль у серіалі виконала Кейт Вінслет, яка неперевершено передала переживання розгубленої мами та міць її характеру. "Мілдред Пірс" отримав нагороди Еммі, а серед прихильників стрічки – Стівен Кінг.

"Мілдред Пірс": дивіться трейлер до серіалу

"Прикуп"

Оригінальна назва – The Take

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 7,9

Кількість серій – 4

У центрі сюжету постане колишній в'язень Фредді Джексон. Вийшовши на волю, він починає налагоджувати кримінальні зв'язки та вивчати ринок. І, щоб стати одним з впливових мафіозі, Фредді готовий стирати все на своєму шляху.

Чому варто переглянути серіал: у головній ролі тут – красунчик Том Гарді. І цей персонаж для актора не зовсім властивий, адже Фредді Джексон далеко не є мачо. Головний герой "Прикупа" – психічно-неврівноважений злочинець, який відзначився жорстокістю та непередбачуваністю дій. Серіал рекомендують усім, хто в захваті від напружених драм.

"Прикуп": дивіться трейлер до серіалу