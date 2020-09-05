Вчора, 4 вересня, співачка Настя Каменських презентувала довгоочікуваний трек A Huevo. Разом з піснею зірка випустила і запальний кліп. Лише за пів доби відео набрало мільйон переглядів на ютубі.

Про особистий рекорд Настя Каменських розповіла на особистій сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала радісне фото зі свого заміського будинку, яким показала, як святкуватиме успіх кліпу та пісні A Huevo.

До теми Настя Каменських презентувала новий кліп та пісню A Huevo: запальне відео

"Сьогодні приводом відсвяткувати буде не тільки п'ятничний вечір, а й 1 000 000 переглядів A Huevo менше ніж за пів дня. Друзі, мені так приємно, що вам подобається", – написала артистка в дописі.

Нагадаємо, що трек A Huevo Настя Каменських виконала іспанською мовою, поєднавши латиноамериканські мотиви з європейськими ритмами, українську культуру з мексиканською. Своєю творчістю вона підкорила не лише вітчизняних слухачів, а й прихильників за кордоном, вкотре яскраво заявивши про себе на західному ринку.

Крім того, Настя Каменських показала з-за лаштунки зйомок відео на пісню A Huevo. Вона поширила фото в інстаграм-дописі, на яких ефектно засвітила свої бездоганні образи та показала, як створювались найгарячіші кадри. На світлинах зірка постала у розкішній червоній сукні з екстремально глибоким декольте і розрізом до стегон, в чорному обтислому комбінезоні та епатажному жакеті з довгими косами в колі красунь-танцівниць.

У кадрі з'явилась і велика знімальна група, яка працювала над кліпом, та атмосферні локації, в яких відбувались зйомки. Настя Каменських у дописі вкотре подякувала команді та геніальному українському режисеру та кліпмейкеру Леоніду Колосовському, який її так добре відчуває.

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NK – A Huevo: дивіться відео онлайн