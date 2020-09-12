Голлівудську акторку Мілу Йовович нагородять в Києві: деталі
Відому голлівудську акторку українського походження Мілу Йовович нагородять в Києві. Зірка стала номінанткою першої сімейної премії "Родина року-2020".
Акторка отримає нагороду в номінації "Гордість країни". Про це повідомляє пресслужба премії.
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У цій номінації представлені всесвітньо відомі українці, які прославляють країну за її межами. За кандидатуру Йовович та її сім'ю проголосували 70% опитаних.
Конкуренцію акторці склали такі популярні голлівудські акторки, як Міла Куніс та Ольга Куриленко.
Наразі організатори проводять перемовини з родиною зірки, щоб особисто в Києві вручити їй цю почесну нагороду.
Міла Йовович стала лауреанткою всеукраїнської премії "Родина року-2020" / Фото пресслужба
Що відомо про Мілу Йовович
- Майбутня голлівудська зірка народилася в Києві, але разом з мамою, актрисою Галиною Логінової, емігрувала з Києва в США понад 40 років тому. Зірка розмовляє чотирма мовами, зокрема, вільно володіє і українською.
- Вперше Йовович дебютувала в кіно в 13 років. Вона з'явилась на екрані, як молодша сестра героїні Шерілін Фенн у стрічці "Злиття двох місяців".
- Акторка зіграла роль у багатьох культових кінокартинах. Її знаковими ролями можна вважати Лілу в "П'ятому елементі" та Жанну д'Арку в історико-біографічній драмі "Посланниця: історія Жанни д'Арк".
- Міла Йовович заміжня за режисером Полом Андерсоном. Подружжя виховує трьох дітей: 12-річну Евер, 5-річну Дешіел та найменшу 2-місячну донечку Озіан.