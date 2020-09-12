Відому голлівудську акторку українського походження Мілу Йовович нагородять в Києві. Зірка стала номінанткою першої сімейної премії "Родина року-2020".

Акторка отримає нагороду в номінації "Гордість країни". Про це повідомляє пресслужба премії.

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У цій номінації представлені всесвітньо відомі українці, які прославляють країну за її межами. За кандидатуру Йовович та її сім'ю проголосували 70% опитаних.

Конкуренцію акторці склали такі популярні голлівудські акторки, як Міла Куніс та Ольга Куриленко.

Наразі організатори проводять перемовини з родиною зірки, щоб особисто в Києві вручити їй цю почесну нагороду.



Міла Йовович стала лауреанткою всеукраїнської премії "Родина року-2020" / Фото пресслужба

Що відомо про Мілу Йовович