Михайло Кукуюк, відомий актор, учасник "Танців з зірками", взяв участь у пісні "Дарма" разом з електро-гуртом YUKO.

Михайло Кукуюк – український актор, а також учасник шоу "Танці з зірками". Тепер він став співаком: Михайло разом з гуртом YUKO записав трек "Дарма". Опублікували пісню вони на ютубі.

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Виконавці зазначили, що на запис треку їх надихнув карантин та ізоляція. Їхня пісня це про все те, що робиться дарма і без жодного сенсу. Все, окрім любові.

Нагадаємо, що це не перша спільна робота гурту з актором. Раніше він з'явився у їхньому кліпі до пісні Sorry, щоправда, тільки знімався там. Цього разу він і заспівав разом з дуетом. А також продюсуванням цього треку і кліпу займався Іван Дорн.

Колаборація вийшла навіть більш масштабною, ніж ми думали. У фінальну частину роботи над аранжуванням включився Іван Дорн. З моменту появи гурту YUKO багато говорять, що Дорн нас продюсує. Нарешті, на четвертий рік існування колективу, він дійсно виступив як музичний продюсер і став куратором фінальної фази роботи над композицією,

– зізналися Юлія та Стас, учасники гурту.

Слухати YUKO feat. КУКУЮК - Дарма онлайн: