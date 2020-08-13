Білоруський музикант, фронтмен гурту BRUTTO Сергій Міхалок під час концерту в одному з одеських нічних клубів публічно висловився щодо протестів у Білорусі. Мітинги тривають з 9 серпня, проте артист лише зараз вперше сказав щось про них.

Напередодні активісти пікетували біля входу у заклад, де мав виступати Міхалок. Вони були обурені, адже під час Революції Гідності пісня співака "Воины света" стала справжнім символом свободи та нескорення, а коли біда трапилася на його батьківщині, він мовчав протягом чотирьох днів. Як повідомляє кореспондентка hromadske, вчора зі сцени Міхалок зазначив, що він приїхав не про політику говорити.

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Я знаю, що мої брати-білоруси, які борються там, зовні, переможуть, як "воїни світла" розправляться з Дартом Вейдером, але я тут не для того, щоб пи**ти про політичні розклади,

– сказав артист перед початком концерту.

Це було перше публічне висловлювання Міхалка після початку кривавих протестів у Білорусі. Раніше він лише опублікував на особистій інстаграм-сторінці кліп гурту BRUTTO "Родны край", проте у дописі не вказав жодних коментарів, окрім назви пісні. Така реакція обурила прихильників, адже від нього очікували прояву чіткої громадянської позиції.

Що відомо про протести в Білорусі

9 серпня у Білорусі відбулися вибори презедента. Відповідно до офіційних результатів голосування, перемогу вкотре здобув чинний глава держави – Лукашенко, який мав близько 80% голосів. Його найближча конкурентка Світлана Тихановська отримала менш, ніж 10% голосів. Після цього сотні білорусів вийшли на мирні акції протесту, оскільки вважають результати виборів сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує народ у мітингах.

Згодом мирні демонстрації перетворитися на криваві сутички з силовиками. Щонайменше двоє людей загинули після жорстоких дій ОМОНівців. Відомо про понад півтори тисячі поранених і тисячі затриманих.

Опозиціонерка Світлана Тихановська покинула Білорусь та виїхала до Литви. Перед цим вона записала відео із закликом до білоруського народу. Вона просить припинити протести. У штабі кандидатки в президенти зазначають, що її до цих дій примусила влада.

Попри криваві розгони силовиками, активісти продовжують виходити на вулиці міст. Вони рішуче налаштовані скинути владу та покласти край диктатурі Лукашенка.