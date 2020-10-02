У Голлівуді відновили роботу над майбутніми новинками кіно. Серед них – історичний фільм "Остання дуель" з Меттом Деймоном і Джоді Комер. Перші фото зі зйомок вже з'явились у мережі.

Як повідомляє видання People, знімальний майданчик розгорнули в Ірландії. Актори приїхали до країни після послаблення карантину і тільки днями приступили до роботи.

Дивіться також "Фортеця Хаджибей" чи "Смерть на Нілі": 10 найцікавіших фільмів жовтня

Наразі у мережі показали ексклюзивні кадри, зроблені папараці. На фото видно головних зірок стрічки – Метта Деймона і Джоді Комер. Актор мав довге волосся та середньовічне вбрання, а от його колега красувалась поряд з ретро-зачіскою і в теплій накидці.

Що відомо про новий фільм

Наразі автори фільму "Остання дуель" не розсекречують всіх деталей сюжету. Однак відомо, що стрічка є екранізацією знаменитого роману Еріка Ягера. Всі події відбуватимуться у середньовічній Франції, а головними героями стануть двоє найкращих друзів Жан де Каруж та Жак Легра.

За сюжетом, лицар Жан вирушає на війну, покидаючи свою дружину Маргариту. Та коли він повертається додому, дізнається, що Легра зґвалтував його кохану. Чоловіки, які раніше були найкращими друзями, стають ворогами та вступають у смертельний двобій.

Головні ролі у стрічці отримали Метт Деймон, Адам Драйвер та Джоді Комер. Окрім цього, у фільмі "Остання дуель" зіграє Бен Аффлек, однак поки невідомо, яка роль йому дісталась. У ЗМІ припускають, що він перевтілиться у короля Карла VI, який намагався врегулювати суперечку підданих.