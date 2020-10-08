Український співак MELOVIN випустив новий кліп на свою пісню "Вітрила". Відео зроблене в стилі театрального перформансу, тому відразу ж знайшло відгук в серцях прихильників артиста.

Популярний виконавець та представник України на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2018" MELOVIN презентував новий кліп на пісню "Вітрила", який опублікував на офіційному ютуб-каналі.

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Український співак MELOVIN представив великий театральний перформанс на свою композицію "Вітрила", присвячений темі любові поза ретушшю.

Простота декорацій, імпровізована сцена і герої. Актори, яким не потрібно грати, адже їм дозволено жити в запропонованих обставинах,

– написав співак про кліп.

MELOVIN розповів про те, що у ролику він намагався продемонструвати різні типи людей, з різним внутрішнім і зовнішнім світом, але з однаковим бажанням відчувати любов. "Любов може називатися любов'ю тільки тоді, коли вона є без застарілого вітру минулого...", – вважає виконавець.

Співак подякував всім за допомогу у створенні кліпу. Зазначимо, що в ньому взяла участь телеведуча та акторка травесті-діва Монро.

Дивитися офіційне відео MELOVIN – Вітрила онлайн: