Днями стало відомо, що подружжя Меган Маркл та принца Гаррі оселилось у власному маєтку в районі Санта-Барбара у Каліфорнії. Інсайдери розсекретили, скільки коштує та як виглядає маєток.

У квітні цього року Меган Маркл та Гаррі переїхали з Канади до США, проте впродовж трьох місяців орендували розкішне житло. Як інформує видання Page Six з липня пара живе у власному домі в елітному районі Санта-Барбара по сусідству з Опрою Вінфрі та Еллен Дедженерес.

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Зважаючи на те, що подружжя судилос ь з таблоїдом Mail on Sunday за втручання в особисте життя, сфотографувати їхній новий будинок зблизька папараці не вдасться, адже він перебуває під посиленим захистом. Проте побачити, як маєток виглядає з висоти, можливо завдяки Google Maps.

Так, новий дім Меган та Гаррі оточений трояндовими садами та оливковими деревами. На території в 5 тисяч квадратних метрів є тенісний корт, басейн та гостьовий будинок на дві спальні. Сам же маєток нараховує 9 спалень і 16 ванних кімнат. Вартість такого житла становить близько 14,6 мільйонів доларів – понад 400 мільйонів гривень.



Власний будинок Меган і Гаррі в США / Фото: Page Six

У мережі вже встигли поширити чутки, що новий дім принц Гаррі придбав на гроші свого батька принца Чарльза, але джерело спростувало ці припущення. "Меган і Гаррі нарешті відчувають себе самостійними, і це чудово. Вони придбали цей будинок без допомоги його родини, вони не живуть в ньому в позику", – заявили інсайдери.

Нагадаємо, раніше представники з оточення подружжя зазначали, що саме в цьому будинку Меган Маркл і принц Гаррі хочуть виховувати свого сина Арчі, заводити друзів та насолоджуватись самостійним життям.