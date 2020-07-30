Про норовливий характер Меган Маркл неодноразово писали західні ЗМІ. Та цього разу біографи розкрили деталі одного з перших конфліктів, що спалахнув між герцогинею Сассекською і працівниками палацу. Сталось це у перші місяці її роман з принцом Гаррі.

Конфлікт описали Омід Скобі і Керолін Дюран у книзі "У пошуках свободи: Гаррі, Меган і створення сучасної королівської сім'ї", передає People. За їхніми даними, ще у 2016 році герцогиня Сассекська мала непорозуміння з представниками палацу. Меган Маркл носила прикрасу з ініціалами, які символізували їхні з принцом Гаррі імена. Тоді ще тільки ширились чутки про роман пари, а фотографи чатували на перші докази цієї інформації.

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Представники Букінгемського палацу за дорученням королеви мали розмову з Меган. Вони закликали її не носити такі прикраси, що обурило акторку.

"Вони сказали їй, що носіння таких кольє лише спонукає фотографів робити ще більше знімків і призведе до гучних заголовків… Меган майже нічого не сказала під час розмови, а просто вислухала. Але після того, як попрощалась, вона була незадоволена і дуже емоційна. Хоча вона знала, що у помічника були добрі наміри, проте той факт, що хтось із команди її бойфренда говорив їй, які прикраси носити або що не варто усміхатися фотографу, виглядав сюрреалістичним", – розповіли автори книги.

Після інструктажу з представниками палацу Меган Маркл телефонувала подрузі та скаржилась на незрозумілі для неї правила.

"Я не можу перемогти тут. Вони роблять з мене винну, наче це схоже на те, що я заохочую фотографів. Я не знаю, що сказати. Тільки вчора в інтернеті писали, що я виглядаю нещасною на світлинах, тому що я намагаюся просто ігнорувати фотографа", – говорила Меган.

Що відомо про книгу

"У пошуках свободи: Гаррі, Меган і створення сучасної королівської сім'ї" наробила галасу у світі. Наразі у мережі з'являються фрагменти видання, які дають нові деталі на життя королівської родини та шлюб герцогів Сассекських. У продаж книга надійде 11 серпня, тому всі американці матимуть змогу дізнатись більше деталей про знамените подружжя.

Автори видання описали життя принца Гаррі та Меган Маркл, починаючи із перших днів їхнього роману та завершуючи резонансною відмовою від королівських обов'язків. Інформацію для книги письменники отримували від інсайдерів з палацу та близьких друзів герцогів Сассекських.