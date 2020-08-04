Колишня американська акторка та фотомодель, дружина британського принца Меган Маркл святкує день народження. Сьогодні, 4 серпня, їй виповнюється 39 років. З цієї нагоди редакція LifeStyle 24 підготувала матеріал про її кар'єру в Голлівуді та життя у монаршій сім'ї.

Вона будувала творчу кар'єру в Голлівуді поки подруга не влаштувала їй побачення наосліп з онуком Єлизавети ІІ Гаррі. Відтоді життя Меган Маркл почало змінюватися. У 2016 році увесь світ дізнався про романтичні стосунки Гаррі та Меган і вони почали готуватися до розкішного весілля. Як американській зірці вдалося стати дружиною королівського спадкоємця – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Акторська кар'єра в Голлівуді

Дебют Меган у кіноіндустрії відбувся у 2002 році. Тоді вона зіграла роль у серіалі "Загальна лікарня". Пізніше декілька років поєднувала роботу фотомоделі та акторки. З'являлася в епізодах таких серіалів: "CSI: Місце злочину Нью-Йорк", "90210: Нове покоління", "Межа" та "Касл".

Світове визнання Меган принесла роль Рейчел Зейн в популярному серіалі 2011 року "Форс-мажори".

Серіал "Форс-мажори" – трейлер: дивіться відео онлайн

Проте у творчому доробку Меган є не лише серіали. Зокрема, її можна побачити у фільмах "Пам'ятай мене" і "Нестерпні боси".

Невдовзі після того, як у Маркл зав'язалися стосунки із принцом Гаррі, кар'єра закінчилася. Вона готувалася стати членом королівської родини і потроху звикала до нового статусу та обов'язків, що чекали на неї.

Із Голлівуду у британське королівство

Інформація про стосунки Гаррі та Меган з'явилася у пресі в 2016 році. Тоді йшлося про те, що Гаррі представив обраницю батькові, принцу Чарльзу. А вже 8 листопада онук Її Величності офіційно оголосив про те, що закоханий у Маркл. Пара приховувала романтичний період від сторонніх очей протягом чотирьох місяців. Пізніше герцогиня Сассекська згадувала, що цей час вони присвятили один одному і це було прекрасно.

Після цього до закоханих була прикута пильна увага ЗМІ. Кожен їх вихід активно обговорювали, а особливою подією стали заручини, про які оголосили 27 листопада 2017 року. Саме тоді Меган закінчила свою акторську кар'єру та почала готуватися до розкішного весілля.

Помпезна церемонія, за якою слідкували мільйони жителів різних куточків планети, відбулася 19 травня 2018 року у Віндзорському замку. Перед тим, як іти під вінець із Гаррі, Меган змінила конфесію та прийняла британське підданство.



Весілля принца Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган та Гаррі отримали титул герцогів Сассекських та розпочали активну роботу. Із турами вони побували у багатьох країнах світу, де представляли королівську сім'ю. Діяльність Маркл продовжила і під час вагітності, адже вже за декілька місяців після весілля Кенсінгтонський палац оголосив, що подружжя чекає на появу первістка. Син герцогів – Арчі, народився 6 травня 2019 року.

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Повернення у США

8 січня 2020 року новина герцогів Сессекських сколихнула увесь світ. Вони оголосили, що прагнуть стати незалежними громадянинами Великої Британії. Щодо цієї заяви точилося багато суперечок, ЗМІ висвітлювали ледь не кожне слово королівської сім'ї, намагаючись проаналізувати та висловити можливі версії розвитку подій.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Проте згодом королева Єлизавета ІІ заявила, що схвалює рішення свого онука та його дружини. Вже 9 березня пара здійснила останній публічний вихід у складі королівської родини. Через деякий час вони переїхали жити у Лос-Анджелес. Пандемія коронавірусу стала причиною того, що Гаррі та Меган не змогли скласти королівські обов'язки у Великій Британії. Ця подія була запланована на 31 березня, проте через карантин подружжя не змогло покинути Сполучені Штати Америки. Та цей день був останнім, коли Гаррі та Меган представляли британську монархію. З 1 квітня вони не мають права використовувати титул герцогів Сассекських і тепер не залежать від королівської родини.

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Гаррі та Меган з'явилися на публіці під час карантину / Instagram /@hrhofsussex

Відомо, що Меган раніше прагнула повернутися до роботи в кіно, проте поширення коронавірусної хвороби у світі внесло свої корективи. Наразі вона разом із сином та чоловіком живе у маєтку в Лос-Анджелесі. Закохані невдовзі презентуються автобіографічну книжку, займаються благодійною і соціальною діяльністю та шукають джерела доходів.