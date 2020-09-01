Журналіст та ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров поділився одним з найулюбленіших місць в Україні. Він зізнався, що до початку мандрівок у найвіддаленіші куточки світу часто бував на Чорногірському хребті й досі вважає Карпати місцем сили.

На особистій сторінці в інстаграмі Дмитро Комаров поділився фантастичним фото на тлі Чорногірського хребта, що в Карпатах, та зізнався, що це одне з його найулюбленіших місць відпочинку в Україні.

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Дмитро Комаров наголосив, що саме на гірському пасмі Чорногірського хребта розташовані "двотисячники" – гори Говерла, Петрос, Бребенескул, Гутин Томнатик, Ребра та Піп Іван, з вершин яких відкриваються фантастичні види.

Це реально мої "місця сили", де заряджаєшся енергією на роки вперед. Ще до появи "Світу навиворіт" я часто тут бував: ми займалися фрирайдом, каталися на лижах або просто ходили в походи,

– поділився мандрівник.