Мандрівник Дмитро Комаров розсекретив улюблене місце відпочинку в Україні: мальовниче фото
Журналіст та ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров поділився одним з найулюбленіших місць в Україні. Він зізнався, що до початку мандрівок у найвіддаленіші куточки світу часто бував на Чорногірському хребті й досі вважає Карпати місцем сили.
На особистій сторінці в інстаграмі Дмитро Комаров поділився фантастичним фото на тлі Чорногірського хребта, що в Карпатах, та зізнався, що це одне з його найулюбленіших місць відпочинку в Україні.
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Дмитро Комаров наголосив, що саме на гірському пасмі Чорногірського хребта розташовані "двотисячники" – гори Говерла, Петрос, Бребенескул, Гутин Томнатик, Ребра та Піп Іван, з вершин яких відкриваються фантастичні види.
Це реально мої "місця сили", де заряджаєшся енергією на роки вперед. Ще до появи "Світу навиворіт" я часто тут бував: ми займалися фрирайдом, каталися на лижах або просто ходили в походи,
– поділився мандрівник.
Крім того, ведучий Дмитро Комаров наголосив, що на висоті понад дві тисячі метрів є мобільний зв'язок та інтернет, який дозволяє не лише опублікувати в мережі фото мальовничих пейзажів, а й зателефонувати й почуватись безпечно. Журналіст наголосив, що вересень – чудовий час для сходження на вершини Чорногірського хребта.