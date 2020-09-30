Українська співачка MamaRika здивувала фанатів новим треком. Артистка презентувала хіт "Скажене дівчисько", у якому показала свій суміш різних стилів та народної музики.

Популярна українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) презентувала нову музичну композицію "Скажене дівчисько". Трек з'явився на офіційному каналі артистки в ютубі.

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Хіт співачки поєднує кілька стилів, які зазвичай застосовує співачка у своїх піснях. R&B-звучання, гостре начитування тексту суміщаються з українськими народними мотивами. Схожі треки – "Ходять хлопці до дівчат" та Prolisky.

"Скажене дівчисько" активує мою внутрішню бунтарку! Це гімн всіх пацанок, які хоч раз у житті потрапляли у халепу. І, незважаючи на нестерпний характер, вони заслуговують, щоб їх кохали такими, якими вони є,

– розповіла MamaRika.

Співачка зазначає, що коли знаходиш хлопця, що згоден бути з тобою – народжуються такі пісні. Адже вона є автобіографічною через те, що MamaRika в дитинстві була "бандиткою та хуліганкою". Це вона продемонструвала у lyric відео, одягнувши ефектну хустину.

"Головне, що в результаті поруч той, із ким "скажене дівчисько" стає ніжним "проліском", – зізналась артистка.

Дивитися MamaRika – Скажене дівчисько (Lyric video) онлайн: