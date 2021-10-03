Любовний гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня для всіх знаків Зодіаку

Новий тиждень принесе одним парам щастя та романтичні моменти, а інші отримають новий досвід та враження. Більше про свої стосунки у найближчі дні – читайте у любовному гороскопі на тиждень.

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Любовний гороскоп для Овна на тиждень 4 – 10 жовтня 2021

Овни цього тижня зрозуміють, що пора внести деякі зміни у свої стосунки. Головне – пам’ятайте, що запорукою успіху є щире спілкування, тому проведіть відверту розмову з другою половинкою. Це допоможе вирішити непорозуміння та зблизить вас.

Натомість самотнім Овнам пощастить на вихідних – ви чудово проведете час та зможете зустріти цікаву людину, з якою складуться хороші стосунки.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп для Тельця на тиждень 4 – 10 жовтня 2021

Цей тиждень позитивно відіб’ється на стосунках Тельців. Ви зможете зблизитися зі своїм партнером. За цей період ваші стосунки стануть ще міцнішими, адже між вами виникнуть справжні глибокі почуття. Ви зрозумієте, що біля вас людина, з якою ви хочете прожити все життя.

Водночас особисте життя самотніх Тельців теж зміниться. У жовтні ви зустрінете людину, яка повпливає на ваше особисте життя. Але до всього підходьте зважено та обдумуйте кожне своє рішення.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп для Близнюків на тиждень 4 – 10 жовтня 2021

Цього тижня любовне життя Близнюків буде на висоті. Ви зможете відверто поговорити з партнером та вирішите разом всі проблеми. Також покращити атмосферу в стосунках зможе романтичне побачення чи вечірня прогулянка вдвох. Вихідні проведіть разом.

Одинокі Близнюки отримають у найближчі дні цікаві знайомства. Ви будете виглядати привабливо в очах кандидата на ваше серце і чудово проведете час. Але чи починати щось серйозне – рішення за вами.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп для Рака на тиждень 4 – 10 жовтня 2021

Цього тижня стосунки Раків вступлять у нову фазу, а всі проблеми залишаться позаду. Атмосфера між вами буде романтичною і ніжною, і ви станете ще ближчими один до одного. Початок тижня дасть вам можливість провести час з партнером весело та безтурботно. А вихідні проведіть у колі близьких.

Натомість самотні Раки повинні подумати, чого вони хочуть отримати в любовному житті. Маючи серйозні плани, ви зможете знайти другу половинку.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп для Лева на тиждень 4 – 10 жовтня 2021

Любовне життя Левів наразі проходить добре, але ви можете зробити його ще кращим. Підготуйте подарунок близькій людині чи організуйте романтичний вечір. Окрім того, цього тижня вам варто у уникати конфліктів із партнером, щоб не зіпсувати ситуацію. Будьте щирими один до одного та частіше зізнавайтеся у коханні.

Одинокі Леви цього тижня зможуть відпочити з друзями. Вам варто отримувати задоволення від своєї свободи, адже зараз не час шукати другу половинку.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп для Діви на тиждень 4 – 10 жовтня 2021

Дівам у коханні цього тижня точно пощастило. Ваш партнер буде поруч із вами, піклуватиметься про вас і робитиме вас щасливими. Ви вкотре переконаєтеся, що справді щасливі у стосунках. Можливо, вам варто задуматися про наступний крок у стосунках?

Самотні Діви будуть дуже товариськими та балакучими у період з 4 по 10 жовтня. Ви зможете познайомитися з дійсно цікавою людиною, якщо зробите перший крок. Але не загадуйте наперед про серйозні стосунки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп для Терезів на тиждень 4 – 10 жовтня 2021

Терезам у найближчі дні варто проявити трохи розуміння,йти на компроміси та довіряти другій половинці. Це єдиний спосіб вирішити конфліктну ситуацію в стосунках, інакше між вами і вашим партнером збільшиться відстань. Не зіпсуйте свої стосунки, якщо хочете бути разом.

А одинокі Терези цього тижня, швидше за все, познайомляться з новими людьми. Загалом ви добре проведете час. І якщо ви готові до стосунків, не бійтеся зробити перший крок до людини.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп для Скорпіона на тиждень 4 – 10 жовтня 2021

Скорпіонам зараз потрібно контролювати себе і свої емоції. Ваш внутрішній тиск і стрес можуть зіпсувати стосунки, тому вам краще відкрито поговорити зі своїм партнером, щоб уникнути проблем. Будьте ближчими один до одного і зізнайтеся у своїх справжніх почуттях, щоб зберегти стосунки.

Самотні Скорпіони зможуть познайомитися з цікавими людьми, які згодом вплинуть на ваше життя. Кінець тижня ідеально підходить для початку чогось нового.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп для Стрільця на тиждень 4 – 10 жовтня 2021

Стрільцям важливо зберігати спокій, щоб не зруйнувати стосунки з партнером. Влаштуйте романтичну поїздку за місто та проведіть час разом. Будьте щирими з другою половинкою та частіше говоріть, що кохаєте. І не варто безпідставно ревнувати партнера.

Самотні Стрільці зустрінуться з людиною, яка їм сподобається. На вихідних ви зможете розслабитися та розважитися. Але починати нові стосунки варто поволі, тому спочатку краще дізнайтеся нову людину.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп для Козерога на тиждень 4 – 10 жовтня 2021

Початок тижня для Козерогів буде сповнений любові та піднесеного настрою. Не соромтеся висловлювати свої мрії та бажання щодо стосунків, це покращить ситуацію між вами та партнером. У ці дні ви відчуєте, що ваша друга половинка турбується про вас.

Натомість самотні Козероги цього тижня скористаються своєю комунікабельністю та познайомляться з новою цікавою людиною. Але чи вийде з цього щось серйозне – наразі невідомо.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп для Водолія на тиждень 4 – 10 жовтня 2021

Водолії цього тижня отримають відчуття стабільності, щастя та романтики у стосунках. На деякий час забудьте про свої неприємності та насолоджуйтесь часом, проведеним разом із партнером. На вихідних ви зможете відпочити разом та знайти щось спільне, що ще більше зблизить вас.

Одинокі Водолії будуть насолоджуватися компанією своїх близьких. Астрологи радять не витрачати даремно час на людей, які вам не підходять. Побудьте поки незалежні і не шукайте нові стосунки.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп для Риб на тиждень 4 – 10 жовтня 2021

Риби цього тижня повинні розібратися у своїх стосунках. Ваш партнер може почуватися невпевненим, тож вам варто висловити свою любов і заспокоїти його/її. Не ігноруйте проблеми в особистому житті, бо ви можете завдати шкоди відносинам. Покажіть, що ви готові підтримати другу половинку.

Самотні Риби не мають сумувати через свою самотність. Все найкраще чекає вас попереду. Тож, наберіться терпіння та готуйтеся до нових стосунків.