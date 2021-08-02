Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня для всіх знаків Зодіаку

Перший серпневий тиждень буде успішним для більшості знаків Зодіаку. Найголовніше – не робити поспішних висновків та дарувати кохання другій половинці. Кого чекає ніжність, пристрасть та кохання – читайте любовний гороскоп на тиждень з 2 по 8 серпня 2021 року.

Деяким знакам Зодіаку варто чекати романтики в особистому житті, а деяким – треба уникати конфліктів. Якими будуть ваші стосунки – читайте гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 року.

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Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 року

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 року для Овна

Цього тижня любовне життя Овнів буде складатися якнайкраще, і ваші стосунки явно покращаться. Ви проявите інтерес до свого партнера, це допоможе зблизитися та створить між вами глибокий зв’язок. І не звертайте уваги на якісь дрібниці чи непорозуміння. Краще насолоджуйтеся почуттями одне одного.

А самотні Овни, за словами астрологів, будуть пристрасними та мрійливими. Ви у найближчі дні зустрінете кілька цікавих людей, з якими будете мати спільні риси. Можливо, серед них буде ваше кохання.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 року для Тельця

Тельців у період з 2 по 8 серпня чекає романтична атмосфера, яка точно вас вразить. З коханою людиною ви забудете про будь-які неприємності повсякденного життя і відпочинете. Спокій та гармонія між вами – це найкраще ліки від всіх проблем. Ви буду почуватися щасливими та коханими.

Натомість одиноким Тельцям у найближчі дні не треба засмучуватися щодо свого особистого життя. Не втрачайте надії на кохання, у вас ще попереду. А поки насолодіться своєю свободою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 року для Близнюків

Цього тижня Близнюки нарешті покажуть свою романтичну сторону. Влаштуйте для другої половинки незабутнє побачення чи просто чудовий день, незалежно від того, чи є для цього привід. Так ви зблизитеся, забувши про всі проблеми в стосунках.

Шарм і впевненість зроблять самотніх Близнюків дуже привабливими в очах протилежної статі. Тому максимально використовуйте цю позитивну енергію, і у вас з’явиться багато шанувальників.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 року для Рака

Цей тиждень принесе Ракам цікаві події. Але вам варто переосмислити своє ставлення до партнера. Адже ви очікуєте від них більше, ніж вони можуть вам дати. Тож, щоб не зіпсувати стосунки, дослухайтеся один до одного та частіше зізнавайтеся в коханні. Наприкінці тижня між вами може спалахнути суперечка.

А самотні Раки в найближчі дні будуть відчувати себе самодостатніми та активними. Своїм шармом ви зможете зацікавити багатьох оточуючих. Радимо не відхиляти пропозиції познайомитися.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 року для Лева

Леви, які перебувають у відносинах, отримають позитивний тиждень. Зокрема, вас чекають незабутні моменти, які зблизять вас з партнером. І ви будете задоволені своїми стосунками, відчуватимете себе коханими та щасливими.

Натомість одиноких Левів чекає неприємна розмова з вашим минулим партнером. Адже він / вона захоче повернутися до вас. Проте це не найкраща ідея, добре подумайте перед тим, як погодитися.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 року для Діви

Дівам цього тижня варто зосередитися на своєму партнерові. Подумайте про ваші стосунки і відверто скажіть про свої почуття другій половинці. Якщо ви уникатимете проблем та просто чекатимете, що все самостійно вирішиться, то цього не буде. Стосунки у ваших руках, тож робіть щось для них.

А перед самотніми Дівами постане складне рішення – почати нові відносини чи побути якийсь час наодинці. Ви зможете зрозуміти це, якщо будете дослухатися до себе. І не бійтеся будь-якого розвитку подій, все лише на краще.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 року для Терезів

Терезів очікує позитивний тиждень, адже стосунки з другою половинкою будуть складатися просто чудово. Астрологи радять просто насолоджуватися компанією свого партнера і щиро говорити про своє кохання. Разом ви подолаєте всі перешкоди на своєму шляху. А на вихідні заплануйте подорож.

Одинокі Терези в найближчі дні зустрінуть дуже цікаву людину, до якої у вас виникнуть любовні почуття. Ви будете відчувати пристрасть, і це змінить ваше життя.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 року для Скорпіона

Скорпіони на початку серпня зможуть вирішити деякі проблеми у своєму любовному житті, які турбують вас вже давно. Ваш партнер допоможе та підтримає, щоб бути поруч з вами. Радимо натомість зробити сюрприз йому / їй.

А самотнім Скорпіонам астрологи радять скористатися цим статусом, щоб пофліртувати з кимось та зачарувати протилежну стать. І не згадуйте про минулі стосунки, вони не варті того.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 року для Стрільця

Стрільців чекає щасливий тиждень з другою половинкою. Ви будете підтримувати один одного та дослухатися. Це позитивно позначиться на ваших відносинах, допоможе відкритись один одному і висловити свої найглибші почуття. У найближчі дні вас чекає пристрасть і романтика.

Одиноких Стрільців теж чекає приємна зустріч. Ви зустрінете людину, яка похитне ваш емоційний світ і мотивуватиме до початку нових стосунків. Зробіть все, що у ваших силах, аби завоювати серце цієї людини.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 року для Козерога

Цей тиждень допоможе Козерогам зрозуміти та висловити свої внутрішні бажання та потреби. Робіть більше для другої половинки, але й самі будьте вимогливими. Лише спільними силами та щирими почуттями ви створите щасливі стосунки.

Самотнім Козерогам не варто у цей період "ховатися" від світу у своїй самотності. Не відвертайте пропозиції зустрітися чи познайомитися, навіть якщо людина, на перший погляд, вам не підходить. Вас точно чекає щось цікаве.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 року для Водолія

Цього тижня Водоліям потрібно буде приділити час і увагу своїм стосункам. Суперечки можуть бути викликані непорозумінням, тому не створюйте конфліктних ситуацій. І скажіть партнеру про свої щирі почуття. Вихідні проведіть разом.

А одиноким Водоліям не треба припиняти пошуки своєї другої половинки, адже ви вже близько. І робіть у своєму житті все, що вам хочеться. Ваше кохання вже поряд.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 року для Риб

Цей тиждень буде дуже гарячим і пристрасним для Риб. Ви та ваш партнер можете пережити деякі незабутні моменти – будь-то просто класне побачення чи пропозиція руки і серця. І частіше нагадуйте другій половинці, що любите її / його.

Самотні Риби зможуть знайти те, що їм потрібно. Але при цьому не забувайте про власне життя та не поспішайте з висновками про нових людей. Ближче познайомтеся з людиною, яка претендує на стосунки з вами.