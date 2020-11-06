19 листопада у львівському клубі "Малевич" відбудеться концерт гурту "Ляпис 98". Оскільки пандемія коронавірусу досі триває, організатори дотримуватимуться карантинних вимог: між глядачами буде соціальна дистанція, а фан-зону скасують.

На довгоочікуваному концерті прихильники гурту зможуть почути усі хіти 90-х і початку 2000-х. Організатор та засновник концертної організації Promotions Юргис Вишневский розповів 24 каналу про особливості співпраці з гуртом та концерти.

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Старі хіти панк-рок-гурту "Ляпис Трубецкой" у виконанні колктиву "Ляпис 98", засновником якого є Сергій Міхалок, зазвучать на сцені "Малевича" вже 19 листопада о 19:00. Організатор концерту поспілкувався з журналістами і розповів цікаві деталі співпраці з народними улюбленцями.

Ви вже не вперше працюєте з гуртом. Скільки було проведено концертів?

Зараз точну цифру не пригадаю, адже за час співпраці було організовано багато як поокремих заходів, так і цілих турів Ураїною. Однозначно, що це десятки потужних концертів.

Чим запам'яталися концерти?

Кожен виступ – унікальний. Власне, це одна з причин, чому на концертах завжди повні зали глядачів. Окрім музики, це завжди спілкування, історії та імпровізація на сцені. Та й не так багато артистів викладаються перед слухачами по 2,5 – 3 години.

Чим саме Вам імпонує ця група?

Живий той, хто постійно змінюється. Не знаю жодного артиста, який в цьому потужніший за Сергія Міхалка та його команди.

Коли відбувся і як пройшов останній концерт гурту у Львові?

15 червня 2019 року ми зібрали понад 1700 людей на великому Open AIR концерті у !FESTrepublic. На той час це була наймасовіша подія на тій локації.

Чого шанувальникам очікувати 19 листопада? Чи є якісь обмеження у зв'язку з карантином?

Таких концертів "Ляпісів" Львів ще не бачив. У клубі "Малевич" буде відсутня звична для всіх фан-зона. У продажу є тількі сидячі квитки, а на місці фан-зони буде розміщено "театральний партер". Усіх норм карантину буде дотримано. Але це не означає, що під пісні "Ляпіс 98" можна буде всидіти на місці.

Після Львова ще десь відбудуться концерти?

Після Львова ми вирушаємо в Івано-Франківськ та Хмельницький. Планувалось набагато більше міст, але, на жаль, через зрозумілі всім причини, не в усіх містах є змога провести справді безпечний концерт. Тому чекаємо всіх у Львові 19-го листопада на безпечному та унікальному заході.





Концерт "Ляпис-98" у Львові / Фото Пресслужба