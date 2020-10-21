Львівський реп-виконавець Сергій Бурбан під псевдонімом Паліндром випустив кліп та пісню "Не дожив", у якій використав слова з віршу Василя Стуса.

Львівський репер та співак Степан Бурбан, що виконує під сценічними іменами Кашляючий Ед та Паліндром, випустив пісню та кліп "Не дожив" на своєму ютуб-каналі. У композиції він використав слова з віршу Василя Стуса.

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9 жовтня Паліндром випустив нову композицію "Не дожив". Нею він вирішив підтримати документальний фільм "Ваш Василь", що розповідає про життя і боротьбу українського поета-дисидента Василя Стуса. Пісня стала саундтреком до документальної стрічки 2019 року. Її творцями були Олександр Авшаров і Світлана Рудюк.

В композиції львівський репер використав слова з одного з віршів Стуса "Ще й до жнив не дожив". А в відеоролику присутні кадри зі стрічок, до яких причетний поет, зокрема "Ваш Василь", "Просвітлої дороги свічка чорна" та "Тіні забутих предків".

Кліп викликав схвальну реакцію в користувачів соціальних мереж:

"Не можу словами виразити свою повагу за цю роботу",

"Мурахи табунами! Дякую, Степане",

"Сам трек дуже солідний; Василь Семенович би тобою пишався",

"Навіть не знаю, як висловити вам хлопці вдячність та повагу за цей матеріал. Лайком це зробити неможливо. Я знімаю капелюха перед вами і дякую, що живу з вами в один час в одній державі",

"Рідко пишу коментарі, але послухавши цей саундтрек, я не змогла просто пройти повз, не висловивши свою подяку і повагу за твою чесність та відвертість. Це надзвичайно потужно, братику!".

Дивитися кліп на пісню Паліндром – "Не дожив" онлайн:

Нагадаємо, що 19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд заборонив поширення книжки Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Оскільки деякі фрази в ній нібито порушують честь Віктора Медведчука, який був адвокатом Василя Стуса. Після рішення суду наклад видання розкупили в усіх книгарнях, а в мережі українці закликають неодмінно прочитати книгу. Тим часом видавництво Vivat надрукує ще один наклад "Справи Василя Стуса", де усі цитати про кума Путіна залишаться.