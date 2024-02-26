Подруга нареченої не змогла прийти на весілля через пологи: її промова онлайн "підірвала" зал

Жіноча дружба – прекрасна. Наречена у мережі розповіла, що її подруга не змогла бути присутньою на весіллі. Час свята співпав з датою її пологів. Водночас без весільної промови не обійшлося.

Подруга знайшла можливість підтримати наречену. Дівчина пожартувала, що пологи не завадять їй сказати все, що вона думає про це весілля.

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Деталі зворушливого моменту

Зворушливими кадрами у мережі поділилася відеооператорка з ніком woodellproductions. Вона показала кадри, як наречена на ім'я Мішель не стримала сліз під час промови її подруги Еллі.

Еллі зауважила, що могла обрати будь-який спогад про Мішель. А якщо обговорювати їх усі, вийшов би чудовий подкаст. Тоді усі сміялися й водночас плакали б.

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Однак як особливий спогад Еллі вибрала день, коли вони з подругою були в Італії. Цей момент став кульмінацією їхньої дружби.

Начебто кульмінація всієї дружби привела нас у це особливе місце у часі, за 5000 миль від того місця, де ми виросли. ми пройшли разом – усі ці мертві саламандри, пожежа в будинку, хлопці, розставання, ми лише дорослішали,

– пригадала Еллі.

Вона наголосила, як же їй пощастило розуміти, що її подруга – настільки особлива людина, яка ділиться чарами з близькими.

Еллі наголосила: Мішель для неї – сестра. А наречені – найідеальніші люди, які тільки могли зустрітися на цій планеті.