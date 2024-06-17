Було чи не було: зірки "Бріджертонів" Ньютон і Кохлан опинилися в епіцентрі лав-скандалу

На Netflix нарешті вийшли фінальні серії 3 сезону "Бріджертонів". Цього року своє щастя шукали Колін та Пенелопа. Їхні ролі зіграли Люк Ньютон і Нікола Кохлан.

Ньютон та Кохлан на екрані створили просто фантастичну хімію. За історією їхнього кохання, затамувавши подих та приготувавши хустинки, аби витирати сльози щастя, спостерігали глядачі з різних куточків світу.

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У мережі обговорюють можливий роман Ньютона та Кохлан

Ньютона та Кохлан явно насолоджувалися зйомками та компанією одне одного. Зокрема, під час однієї з еротичних сцен між Коліном та Пенелопою, вони так старалися, що зламали канапу.

Окрім того, шанувальників дуже тішила взаємодія Ньютона та Кохлан під час різноманітних піар-заходів. Зокрема, одним з найбільш залайканих коментарів став: "Люк так дивиться на Ніколу, ніби вона – тортик, який він понад усе хоче з'їсти". Кожен їхній вихід у світ став справжнім вау.

Шанувальники сподівалися, що з дня на день Ньютон та Кохлан оголосять про стосунки. Однак, схоже, наразі сподіватися на це – марно.



Нещодавно Ньютон вийшов у світ з танцівницею Антонією Румеліоті. Вони "засвітилися" на афтепаті.



Люк і Антонія / People

Варто зауважити, що після того, як фотографії опублікували у мережі, шанувальники обурилися. Вони звинуватили Ньютона у романтичному шахрайстві. Начебто він всіляко намагався продемонструвати, що має почуття до Кохлан, аби привернути ще більше уваги до "свого" сезону Бріджертонів. Хоча жодних доказів цього, звичайно, немає. Вочевидь, Ньютон та Кохлан – просто добрі друзі, які справді насолоджувалися часом разом.