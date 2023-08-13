Ці чоловіки найчастіше зраджують: 3 знаки зодіаку

Деякі чоловіки часто зраджують своїм партнеркам. Астрологи зазначають, що цю таку схильність впливають, зокрема, знаки зодіаку.

Так-от, найчастіше з усіх зраджують Близнюки, Овни та Риби. Про це пише 24 Канал.

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Овен

Це вогняний знак зодіаку. Його представники швидко спалахують та мають сильний сексуальний потяг. Тож коханим Овна необхідно підтримувати іскру у стосунках, аби чоловік не пішов наліво.

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Близнюки

За словами астрологів, саме цей знак зодіаку – найбільше схильний до зради. Ці чоловіки обожнюють експерименти, особливо в ліжку. Стабільні стосунки їм можуть набриднути.

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Риби

Ці чоловіки нерідко легковажні. Вони роблять те, що подобається, навіть якщо доведеться порушити правила. Риби схильні до зради, втім, постійна увага коханої допоможе уникнути цього.

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