Які жінки за знаком зодіаку найчастіше зраджують

Не всі жінки готові зберігати вірність одному партнеру. Їх бісять заяви про те, що чоловіки полігамні, а жінки – моногамні. За словами астрологів, до зради схильні три знаки зодіаку.

Так, Овни, Близнюки й Терези – народжені під цим сузір'ям жінки найчастіше зраджують, передає 24 Канал.

До речі Ці чоловіки найчастіше зраджують: 3 знаки зодіаку

Овен

На першому місці – Овен. Представниці цього знаку дуже цінують свою незалежність. Вони обожнюють пристрасть, дослідження та самопізнання. Водночас ці жінки запальні та швидко заводяться. У цей момент вони можуть зрадити. Аби Овни залишалися вірними, партнерам доведеться приділяти їм постійну увагу.

Гороскоп для Овнів

Терези

Цим знаком зодіаку керує Венера – планета любові та романтики. Одержимі красою та рівновагою, жінки люблять оточувати себе привабливими партнерами. Вони швидко захоплюються ідеєю "завжди є хтось кращий, який підійде більше", тож схильні до зради.

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Близнюки

Народжені під цим знаком схильні до хитрощів. На них може бути неймовірно складно покластися, особливо коли йдеться про серйозні зобов'язання чи плани на майбутнє. Астрологи зазначають, що цим жінкам може бути не до вподоби ідея вірності. Адже сказати "так" одному означає відповісти "ні" іншому — часто іншому потенційному залицяльнику. Близнюки, ймовірно, зрадять, коли їм стане нудно.

Гороскоп для Близнюків