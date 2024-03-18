Не збігалося з її графіком сну: жінка не пішла на весілля до сестри і нарвалася на хейт

Одна жінка поділилася у мережі, що не пішла на весілля до своєї сестри, аби почути підтримку від незнайомців. Та її вчинок назвали неправильним, то ж гостя вирішила перепросити у нареченої.

Весілля сестри vs сон

Весілля – один з найважливіших днів у житті кожної людини. Ясна річ, що кожні наречені очікують, що їхні найрідніші люди точно розділять з ними радість святкування.

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Однак сестра однієї нареченої вирішила відхилити запрошення. Все тому, що подія не відповідала її розкладу сну. 26-річна жінка роками страждає через розлади сну – вона лягає спати о 6 – 7 ранку, а прокидається о 13:00 – 14:00.

Наречена Ханна повідомила сестру, що весільний бранч перед церемонією розпочинається о 10:00, а пізніше буде вечірка. Та сестра попросила наречену врахувати її графік сну, адже о 10 ранку вона ще спатиме. Жінка сказала, що може прийти на весілля пізніше. Наречена дуже розлютилася через такі слова. Вона сказала, що хоче, аби її сестра була поруч у важливий день.

Я засміялася і сказала їй, що я не зможу прибути вчасно, тому що це було б так само, що намагатися змусити когось відвідати подію о 2 годині ночі,

– сказала сестра нареченої.

Жінка вважає, що якщо Ханна дійсно хотіла, щоб вона була поруч з нею у день її весілля, то мала планувати весілля з урахуванням її графіку сну. Жінка вирішила запитати незнайомців у мережі, чи правильно вона зробила, й неочікувано для себе зіштовхнулася з несхваленням.

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Люди писали, що вона мала перенести власні потреби на другий план, адже весілля рідної людини – значно важливіше. Мовляв, пожертвувати одним днем сну заради рідної сестри – не кінець світу. Крім того, жінці радили звернутися зі своїми проблемами до лікаря.

Завдяки коментарям незнайомців, жінка змогла глянути на ситуацію по-іншому. Вона написала повідомлення своїй сестрі та перепросила за те, що не прийшла на весілля. Наразі відповіді вона не отримала.