Вкрала в нареченої особливий момент: жінка-кішка ледь не зірвала весілля

Жінка, яка ідентифікує себе кішкою, ледь не зірвала весілля Містик Морріс і її чоловік Майкла з США. Незнайомка у костюмі кішки привертала до себе увагу гостей у найважливіший момент святкування.

Жінка повзала навкарачки

Спершу усі подумали, що на галявині з другого боку озера з'явилася корова. Та потім з'ясувалося, що це жінка з причепленим хвостом і накладними гострими вухами.

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"Жінка-кішка" повзала навкарачки на тлі романтичної церемонії. Свою "виставу" вона почала саме у момент, коли наречена йшла під вінець у супроводі батька. 24-річна дівчина була приголомшена від побаченого. Нареченій стало образливо, що всі гості дивилися лише на дивну жінку, а не на неї у цей особливий момент.

Поки наречені обмінювалися шлюбними обітницями, теріанка продовжувала вдавати кішку.

Теріанець – це людина, яка ідентифікує себе як тварина. Іншими словами, такі люди відчувають себе тваринами у людському тілі.



"Жінка-кішка" розізлила наречену / Скриншот з відео

Усі гості її помітили. Щоразу, коли ми поверталися обличчям до натовпу, то всі аплодували, а вона кланялася на задньому плані,

– розповіла Містик.

Наречену дуже засмутило те, що невідома "жінка-кішка" була у центрі уваги в найважливіший для неї момент. Та згодом Містик заспокоїлася і вирішила, що це просто дивна історія, яку можна буде комусь розповісти. Сам день її весілля був чудовим.