Жінка дізналася жахливу правду про свого чоловіка вже після його смерті

Вдова, яка 3 роки тому втратила чоловіка, нещодавно дізналася про нього гірку правду. З'ясувалося, що її коханий мав численні романи з іншими жінками.

Говорив, що дружина померла, а він самотній

Історію, яка ранила її серце, жінка вирішила розповісти у тіктоці. Для цього вона записала 7 роликів, найпопулярніший з яких має 2 мільйони переглядів.

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У профілі жінки зазначено, що вона молода мама, яка до вагітності працювала сертифікованою помічницею медсестри. Після смерті чоловіка вдова вирішила перевірити його комп'ютер і була приголомшена.

З'ясувалося, що її коханий листувався з десятком дівчат і надсилав їм подарунки. Та найжахливіше не це, адже чоловік брехав коханкам про свою дружину. Він вигадував різні відмовки:

"Дружина потрапила в аварію і зараз перебуває у комі, а я зовсім самотній";

"Моя дружина щойно померла, а я батько-одинак";

"Дружина покинула мене заради іншого чоловіка";

"У мене шлюб без кохання".

Дружина дізналася, що покійний чоловік їй зраджував: відео

Жінка була вражена, коли прочитала це. Коли вона вирішила вимкнути комп'ютер покійного чоловіка, то написала одна з його коханок: "Я сумувала з тобою. Зідзвонімося сьогодні ввечері по відеозв'язку".

У цей момент жінка зрозуміла, що насправді ніколи не знала свого чоловіка. Його справжнє обличчя відкрилося лише після смерті.