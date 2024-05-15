Найщасливіша внучка Єлизавети II: Зара Тіндолл прийшла у паб на пиво, а зустріла чоловіка мрії

Зара Тіндолл – донька принцеси Анни – 15 травня святкує свій День народження. У мережі її часто називають найщасливішою з внучок королеви Єлизавети II. Зокрема, через тривалий та щасливий шлюб.

Зара – найстарша онука Єлизавети II та принца Філіпа. Вона народилася у 1981 році у Лондоні й зростала в атмосфері величі та розкоші. Як і її мама – принцеса Анна – Зара займається кінним спортом та навіть здобула срібло на Олімпійських іграх 2012 року.

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З ранньої юності Зара була бунтаркою у королівській сім'ї й регулярно опинялася в епіцентрі численних скандалів. З плином років все змінилося. Наразі вона не працює на корону Великої Британії, однак регулярно виходить у світ й демонструє спокій та щастя. А поруч з Зарою – її чоловік Майкл. Разом вони – одна з найяскравіших пар у британській королівській родині. Love 24 розповідає їхню історію кохання.

Як Зара та Майк знайшли одне одного

Доленосна зустріч майбутніх закоханих відбулася у Сіднеї у пабі Manly Wharf. Тоді тривав Чемпіонат світу з регбі. Майкл – колишній регбіст – прийшов подивитися на змагання. Там він зустрів Зару. Іскра спахнула відразу. Однак саме Зара зробила перший крок: вона залишила свій номер телефону приятелю Майка. Варто зауважити, що той виконав свою місію купідона на всі 100%. Він передав записку Майку й наголосив, що Зара хоче, аби той написав.

Майк не зволікав. Він завжди добре знав, чого хоче від життя, й оцінив рішучість Зари. Так майбутні закохані почали переписуватися. Пізнавши одне одного краще, вони вирішили почати стосунки.

Упродовж цієї історії Зара проявляла максимальну рішучість. Дуже швидко вона представила коханого своїм батькам: принцесі Анні та Марку Філліпсу. Майк був дуже радий, що британська королівська сім'я проявила до нього максимальне тепло та дружність. Всі злі історії виявилися неправдою.

Я завжди відчував себе частиною цього, і я думаю, що це залежить від того, яка дивовижна жінка королева (Єлизавета II – Love 24). Вони – фантастична сім'я,

– ділився Майк.



Зара, Майк та королева Єлизавета II / Getty images

Невдовзі пара почала жити разом. А у 2010 році Майк освідчився Зарі. Він зауважив, що мріяв про одруження, однак саме освідчення принца Вільяма Кейт Міддлтон, надихнуло його поставити заповітне запитання Зарі. Все відбулося у затишній домашній атмосфері. Зара, яка у той момент просто сиділа на дивані, спершу щасливо розсміялася, а тоді відповіла "так".

Камерне весілля відбулося у 2011 році. Наразі пара виховує трьох дітей: двох доньок та сина. Все сімейство часто виходить у світ разом з іншими родичами з британської королівської родини. Зара та Майк виглядають дуже щасливими разом. Іноді Майк мило жартує: зокрема, приміряє капелюшки у стилі Зари.